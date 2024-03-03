تصريح غريب .. لويس كاسترو يبدأ وضع لائحة الأعذار لفشل النصر في آسيا!

النصر سيلعب غدًا ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال أمام العين

استبق لويس كاسترو المدير الفني للنصر مواجهة الفريق مع العين ضمن ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا بتصريح غريب خلال المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء، قد يُوصف ذلك التصريح بأنه أولى خطوات المدرب لوضع لائحة الأعذار لفشل الفريق في آسيا.

النصر سيخوض لقاء الذهاب في الإمارات أمام العين يوم غدٍ الإثنين، فيما ستُلعب موقعة الإياب في استاد الأول بارك يوم 11 مارس القادم والذي سيُصادف على الأرجح الأول من شهر رمضان المبارك.

كاسترو وجه انتقادًا صريحًا للاتحاد الآسيوي لكرة القدم بسبب برمجة مباريات دوري الأبطال في رمضان، خاصة في ظل صيام جُل اللاعبين في الفريق، موضحًا أن تلك إحدى الصعوبات التي ستُواجه النصر في سعيه للفوز باللقب القاري.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

إذ قال "هدفنا الأول هو التأهل إلى نصف نهائي دوري الأبطال، لكن علينا تجاوز التحديات والصعوبات التي تُواجهنا وإحداها هي اللعب في رمضان وصيام اللاعبين. كان على الاتحاد القاري أخذ تلك الأمور بعين الاعتبار".

كاسترو تحدث عن تحدٍ آخر وهو غياب حراس مرمى الفريق للإصابة والإيقاف واضطراره للاعتماد على دافيد أوسبينا أساسيًا أمام العين رغم عدم جاهزيته التامة للعب.