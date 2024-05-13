رغم تصريحات وكيله وتضحيته .. أوروبا تلاحق نجم الأهلي من جديد!

القارة العجوز ترغب في استعادة نجلها مرة أخرى من السعودية..

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حتى وإن أكد الجميع وإن أكد الإسباني جابري فيجا؛ لاعب وسط الأهلي السعودي، بنفسه أنه لن يرحل عن قلعة الكؤوس، لا تزال أوروبا تلاحق الموهبة الشابة لإعادتها للقارة العجوز من جديد.

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صاحب الـ21 عامًا كان ضمن الكتيبة التي تعاقدت معها الأندية السعودية في صيف 2023 مضحيًا بأوروبا، إذ رحل عن سيلتا فيجو موقعًا مع الراقي حتى نهاية موسم 2025-2026.

وقد أكد وكيله بيني زاهافي بالفعل استمراره مع الأهلي في الموسم المقبل رافضًا العودة لأوروبا، لكن رغم ذلك تلقى فيجا عرضين كبيرين..

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بحسب قنوات "الكاس" القطرية فإن فيجا تلقى عدة عروض شفهية من القارة العجوز؛ أبرزها من أتلتيكو مدريد الإسباني وأستون فيلا الإنجليزي إلا أن ناديه يتمسك باستمراره في الموسم المقبل.

يشار إلى أن فيجا تعرض للكثير من الهجوم والانتقادات بعد اختياره اللعب في دوري روشن السعودي؛ أبرزها خرج من توني كروس؛ نجم ريال مدريد الإسباني.

وبشكل عام، شارك الشاب الإسباني في 18 مباراة مع الأهلي خلال الموسم الجاري في مختلف البطولات، سجل خلالها أربعة أهداف وصنع ثلاثة آخرين.

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