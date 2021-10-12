"تصريحات نيمار بمثابة جرس إنذار لباريس.. أين هم؟"

نجم باريس السابق ينتقد نيمار بشدة!

خرج نيمار دا سيلفا في تصريحات خاصة في فيلم وثائقي جديد لشبكة "دازون" يدعى "Neymar &The Line Of Kings".

تصريحات نيمار عن اعتزال كرة القدم دوليًا أثار الكثير من الجدل حول مستقبل اللاعب سواء مع البرازيل أو باريس سان جيرمان.

الدولي البرازيلي اعترف بشعوره بالتعب والإرهاق الذهني من كرة القدم وأنه لا يتوقع خوض نهائيات كأس العالم مرة أخرى بعد بطولة 2022 التي تقام في قطر.

جيروم روتن، جناح باريس سان جيرمان السابق، كان آخر الأسماء التي انضمت إلى انتقاد ما قاله البرازيلي مؤخرًا.

ماذا قال روتن عن نيمار؟

بدأ الفرنسي حديثه مع "راديو مونت كارلو"، قائلًا: "نيمار لاعب رائع عندما يكون في حالة جيدة، المشكلة هي ذلك، إنه في مرحلة سيئة، وهذا إعلان لباريس سان جيرمان".

وأضاف: "إنه يفتقر إلى الروح والحماس، عندما تقرأ ما بين السطور فيما قاله، أنه لا يبالي لـ باريس سان جيرمان".

وتابع: "نتفق جميعًا على أن مجرد كون نيمار واحدًا من أعظم اللاعبين في العالم لا يعني أنه لا يستطيع أن يكون لديه مزاج، ولكن عليك أن تخفيها".

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أين ليوناردو .. الفرنسي يتساءل؟

وتطرق للحديث عن موقف إدارة باريس سان جيرمان السلبي فيما يخص نيمار: "ليوناردو لا يشغل باله حاليًا سوى بريال مدريد ومبابي، لكن بالنسبة لنيمار، لا يقول أي شيء أبدًا".

واختتم روتن حديثه، قائلًا: "لا يمكن لنيمار تمديد عقده في باريس ثم يعتزل بعدها، يجب أن يكون لاعبك الأكبر سنًا مثاليًا على جميع المستويات، أتمنى ألا يمنحوه مكافأة أخلاقية بعبارات كهذه".

الجدير بالذكر أن نيمار جدد عقده مع النادي الباريسي في وقت مبكر للغاية من هذا الصيف حتى نهاية موسم 2025.

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