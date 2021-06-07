النصر يحاول ضم حارس مرمى خلال فترة الانتقالات الصيفية

سخر سعد آل مغني العضو الذهبي السابق لنادي النصر، من الحديث حول مستوى الحراس المتواجدين في الوقت الحالي بالدوري السعودي.

وكانت تقارير قد أشارت خلال الفترة الأخيرة إلى محاولات النصر للتعاقد مع محمد العويس حارس الأهلي، وعودة أمين بخاري وبقاءه وعدم إعارته مجددًا.

وقال آل مغني عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "العويس أفضل حارس مر على الكره السعودية!، فواز القرني أفضل من الدعيع! بخاري أفضل من جروهي!".

وأضاف: "العويس بخاري لا أحد يظلمهم لو فيه حراس غيرهم الأهلي في مركز أفضل من مركزه والعين لم يهبط".

وتابع هجومه على مستوى الحراس قائلًا: "ولا ننسى فواز القرني لو أخذ فرصته الاتحاد المركز العاشر لا أحد يظلمهم".

وربطت الكثير من التقارير خلال الفترة الأخيرة محاولات النصر لضم أكثر من حارس لتدعيم صفوفه بعد رحيل الأسترالي براد جونز.