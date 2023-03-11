تصريحات سلمان الفرج؟ "ما يأكلون إلا بملعقة الاتحاد!"

الاتحاد هو طريق الهلال للتتويج ببطولة الدوري السعودي هذا الموسم!

أثارت تصريحات سلمان الفرج قائد ولاعب وسط نادي الهلال الجدل، بعدما تحدث عن انتصار الاتحاد على النصر، في دوري روشن للمحترفين السعودي.

وحقق نادي الاتحاد الفوز على النصر بهدف دون رد، ليسيطر على صدارة دوري روشن للمحترفين بفارق نقطة واحدة عن العالمي.

وعقب انتصار الهلال على التعاون برباعية في دوري روشن، قال الفرج: "انتصار الاتحاد على النصر فتح لنا الباب للمنافسة على لقب الدوري مرة ثانية".

وعلق الإعلامي الرياضي خالد الشعلان عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي على تصريحات الفرج، مؤكدًا على أن الاتحاد هو طريقة تتويج الهلال بالبطولات.

وكتب الشعلان: "هذا التحالف وإلا فلا لا، ما يأكلون إلا ملعقة الاتحاد".