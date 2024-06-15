بعد تصريحات أنشيلوتي .. عملاقان من أوروبا يشككان في كأس العالم للأندية لهذه الأسباب!

البطولة الوليدة محاطة بالعديد من المشاكل

تسيل بطولة كأس العالم للأندية 2025 بنظامها الجديد الكثير من الحبر، فبعد تسجيل المدرب كارلو أنشيلوتي لشكوكه حول الموضوع ثم نفي ريال مدريد أي مشكلة، لا تبدو الأمور مريحة إلى الآن بشأن هذه البطولة.

إقامة كأس العالم للأندية بتلك الطريقة في الصيف من شأنه أن يصيب جداول المواسم بالزحام الشديد ويجعل المنافسة أكثر صعوبة.

صحيفة "كورييري ديلو سبورت" تشير إلى العديد من جوانب القصور إلى الآن في البطولة، حيث لم يتم بيع حقوق البث التليفزيوني حتى الآن، اتفاقيات الرعاية غير معروفة، والمدن التي ستقام عليها المباريات كذلك.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

كذلك لم يتم توضيح المبالغ التي ستتلقاها الأندية نظير المشاركة، فبعد أن كان الحديث عن قيم تتراوح بين 50 و100 مليون يورو، أوضح أنشيلوتي في تصريحاته أن الأرقام ستكون أقل بكثير!.

إنتر ميلانو ويوفنتوس، الناديان الإيطاليان اللذان لم يبديا الرفض الواضح إلى الآن للمشاركة في البطولة، يفيد موقع "توتو ميركاتو" بأنه ربما تكون المعارضة من اللاعبين، وأن هناك تشككًا من قبل الناديين في كل شيء يخص إقامة البطولة.

في فرنسا وإنجلترا، رفعت رابطة اللاعبين المحترفين في البلدين دعوى قضائية ضد "فيفا" بشأن جدولة البطولة.

كما أن هناك مشكلة كبيرة تتمثل في العقود التي تنتهي في 30 يونيو 2025، بالنظر إلى أن البطولة يفترض أن تقام بين الموسمين الرياضيين، فليس من الواضح كيفية حل كل تلك المشاكل!.