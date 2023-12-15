بعد تصريحاته المثيرة .. سر استبعاد مارسيلو جروهي من تشكيل الاتحاد أمام الأهلي

لماذا تم استبعاد مارسيلو جروهي من التشكيل الأساسي للاتحاد أمام الأهلي؟

في مفاجأة كبرى.. شهد التشكيل الأساسي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي، أمام الأهلي المصري، استبعاد الحارس البرازيلي مارسيلو جروهي.

الاتحاد يواجه الأهلي، في التاسعة من مساء اليوم الجمعة - بتوقيت مكة المكرمة -، ضمن منافسات الدور الثاني من بطولة كأس العالم للأندية 2023، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية على أراضيها.

الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، المدير الفني لنادي الاتحاد، فضل الاعتماد على الحارس السعودي المخضرم عبد الله المعيوف، في التشكيل الأساسي أمام الأهلي، بدلًا من جروهي، الذي يلعب معظم مباريات العميد تقريبًا.

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وعن ذلك يقول عبد العزيز الجميعة، مراسل شبكة قنوات "SSC"، إنه استفسر من مسؤولي العميد الاتحادي، عن سر استبعاد الحارس البرازيلي، من التشكيل الأساسي للفريق أمام العملاق المصري.

الجميعة كشف عن أن مسؤولي الاتحاد، أكدوا على أن مشاركة المعيوف بدلًا من جروهي؛ هي "رؤية فنية" من المدرب، وأن الحارس السعودي المخضرم، يقدم مستويات يستحق على إثرها أن يخوض المباراة.

جدير بالذكر أن مارسيلو جروهي، كان قد أثار الجدل في الساعات الماضية؛ عندما أوضح أن تراجع مستواه في الفترة الماضية؛ كان بسبب انعدام الثقة مع مدافعي الفريق، في ظل غياب النجم المصري أحمد حجازي؛ بسبب الإصابة، قبل أن يعود مؤخرًا.