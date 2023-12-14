"هذا اللي ما حسبنا حسابه!" .. تصرف جمهور الأهلي قبل ديربي المونديال يقلق الاتحاد

جمهور الأهلي الذي وصل للسعودية قبل الديربي المونديالي، ماذا فعل كي يقلق الجمهور الاتحاد؟

معركة خاصة خارج الملعب دائرة بين جمهور الاتحاد السعودي والأهلي المصري قبل الديربي العربي المونديالي المنتظر، لكن موقف جماهير القلعة الحمراء "الديني" تسبب في حالة قلق لمنافسيهم.

الديربي من المقرر أن يقام غدًا الجمعة، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، على ملعب الجوهرة المشعة في جدة، ضمن دور ربع نهائي كأس العالم للأندية 2023.

وانتشرت فيديوهات لجمهور الأهلي الذي زحف وراء فريقه إلى جدة، يحتشدون في حافلات خاصة، استعدادًا للذهاب لمكة المكرمة، لأداء مناسك العمرة، مستغلين وجودهم في بلاد الحرمين.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

هذا التصرف الديني أقلق جماهير الاتحاد بعض الشيء من ناحية "عظمة" دعاء المسلمين والتضرع لله – عز وجل – أمام الكعبة المشرفة، ليتفاعلوا معه بطريقة خاصة، بعدما نشرت صفحتهم الجماهيرية "المدرج الذهبي" هذه الفيديوهات.

التعليقات الاتحادية دار بين القلق وبعض الفكاهة، فكتب أحدهم: "هذا اللي ما حسبنا حسابه"، فيما علق آخر: "بالليل لازم مجموعة من جمهورنا يروحوا ياخذوا عمرة"، وأضاف ثالث: "عز الله رحنا فيها"، قبل أن يُكمل رابع: "استهدوا بالله وأجلوا عمرتكم لبعد المباراة".

يذكر أن الفريقين سبق أن تقابلا في نسخة 2005 من المونديال وفاز وقتها العميد السعودي 1-0 قبل أن يودع كلاهما البطولة مبكرًا، بينما يتقابلا في هذه النسخة بعدما انتصر الاتحاد في لقاء الدور الأول أمام أوكلاند سيتي النيوزيلندي بثلاثية نظيفة.