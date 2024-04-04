تشيلسي يكسر لعنة مانشستر يونايتد المزمنة .. وعلى النصر الهروب من صفقة كريستيانو رونالدو الفاشلة

مانشستر يونايتد يعود بفوز مهم للغاية من لندن..

"دوام الحال من المحال".. حكمة مصرية شهيرة، تنطبق تمامًا على ما يعيشه عملاقي إنجلترا مانشستر يونايتد وتشيلسي، في الوقت الحالي.

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مباريات مانشستر يونايتد وتشيلسي، التي كانت قبل سنواتٍ قليلة ماضية، حاسمة من أجل تتويج أحدهما بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز "البريمييرليج"، أصبحت الآن مجرد تحصيل حاصل تقريبًا.

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تشيلسي على سبيل المثال، دخل القمة الإنجليزية مساء يوم الخميس، على أرضه ووسط جماهيره بملعب "ستامفورد بريدج"؛ من أجل تحسين مركزه في وسط الدوري، بينما اليونايتد من أجل الحفاظ على أمله في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

تشيلسي يكسر لعنة مانشستر يونايتد أخيرًا

وبسيناريو مجنون.. تمكن تشيلسي من الفوز على مانشستر يونايتد، بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، ضمن منافسات الجولة 31 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريمييرليج".

المبارة التي أقيمت على ملعب "ستامفورد بريدج" في العاصمة لندن؛ شهدت تقدم أصحاب الأرضي تشيلسي (2-0)، في أول 19 دقيقة، قبل أن يعود يونايتد بريمونتادا نارية، مسجلًا 3 أهداف متتالية.

وفي الوقت بدل الضائع من عمر المباراة، سجل البلوز "هدفين" عن طريق نجمه الشاب المبدع كول بالمر؛ ليقلب النتيجة على الشياطين الحمر، محققًا فوزًا غاليًا للغاية.

وبهذا الانتصار.. كسر تشيلسي، لعنة عدم الفوز على مانشستر يونايتد، في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز؛ والتي امتدت لـ7 سنوات تقريبًا.

ويعود آخر فوز لتشيلسي في مسابقة الدوري على يونايتد، قبل قمة ليلة الخميس، إلى 11 مايو من عام 2017، عندما انتصر (1-0) بواسطة المهاجم الإسباني ألفارو موراتا.

ومنذ ذلك الوقت.. تقابل الفريقان في 12 مباراة بـ"البريمييرليج"، انتصر مانشستر يونايتد في 5 منها، بينما حسم التعادل 7 لقاءات؛ حتى عاد وفاز تشيلسي أخيرًا، وبأربعة أهداف لثلاثة.

على النصر عدم الاستماع إلى كريستيانو رونالدو

ومن ناحيته.. قدّم متوسط الميدان البرازيلي كارلوس كاسيميرو، مستوى سيئ للغاية مع نادي مانشستر يونايتد أمام تشيلسي؛ وذلك استكمالًا لما كان عليه في معظم مباريات الموسم الحالي 2023-2024.

كاسيميرو ارتكب العديد من الأخطاء أمام تشيلسي، كما لم يغطِ المساحات بين الدفاع وخط الوسط، ولم يقم بالضغط الذي كان معروف عنه سابقًا؛ ما ساعد البلوز في التقدم بهدفين مبكرًا، والسيطرة على الكرة تمامًا؛ خاصة في الشوط الأول.

وهذه المستويات السيئة التي يقدّمها كاسيميرو؛ تأتي بالتزامن مع أنباء رغبة اليونايتد في الاستغناء عنه، مع اهتمام كبير من نادي النصر السعودي؛ لضمه في الميركاتو الصيفي القادم.

العديد من التقارير العالمية والإعلاميين الرياضيين؛ خاصة خوسيه فيليكس دياز، رئيس تحرير صحيفة "ماركا" الإسبانية، أكدوا على أن الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر؛ هو من طلب من إدارة ناديه، التعاقد مع كاسيميرو.

ويرتبط رونالدو بعلاقة صداقة قوية للغاية مع متوسط الميدان البرازيلي؛ حيث تزاملا لسنواتٍ طويلة في صفوف العملاق الإسباني ريال مدريد، قبل أن يفترقا مؤخرًا.

لكن.. بمستواه الحالي والأخطاء العديدة التي يرتكبها؛ يبدو أنه على الإدارة النصراوية، عدم الاستماع إلى مطالب كريستيانو، وتجنب التعاقد مع كاسيميرو نهائيًا.