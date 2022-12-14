تشيلسي يعيد التفكير في ضم رونالدو بعد إصابة نجمه الشاب!

إصابة نجم تشيلسي تفيد رونالدو!

ذكرت تقارير صحفية اليوم الأربعاء، عن إعادة تفكير نادي تشيلسي الإنجليزي في تقديم عرض رسمي إلى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لضمه خلال فترة الانتقالات المقبلة بشهر يناير.

ويبحث رونالدو عن فريق ينتقل إليه بعد فسخ عقده مع فريق مانشستر يونايتد، بسبب توتر في العلاقة بينه وبين المدرب وإدارة النادي.

ووصل لرونالدو عروض من أندية سعودية وأمريكية، لكنه فضل عدم مناقشة هذه الأمور إلا بعد انتهاء بطولة كأس العالم قطر 2022.

ونتيجة تعرض نجم فريق تشيلسي أرماندو بروخا للإصابة بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي للركبة وابتعادة لنهاية الموسم، ظهر مجددًا أسم رونالدو داخل جدران البلوز.

وكشفت صحيفة "فوتبول لندن" إن تشيلسي يتجه للبحث عن مهاجم خلال سوق انتقالات يناير ليكون بديلًا للمهاجم بروخا.

وتعرض المهاجم الشاب صاحب الـ21 عامًا للإصابة خلال مباراة تشيلسي أمام أستون فيلا الودية يوم السبت الماضي، والتي خسرها البلوز بهدف نظيف.

وارتبط تشيلسي ارتباطًا وثيقًا برونالدو الصيف الماضي عندما أراد اللاعب الرحيل عن مانشستر يونايتد، ولكن رفض مدرب تشيلسي توماس توخيل في هذه الفترة انضمام البرتغالي.

وألمحت الصحيفة إلى أن بوهلي رئيس النادي الإنجليزي قد يكون مستعدًا لتقديم عرض رسمي لرونالدو.