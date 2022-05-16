تشيلسي يصعب مهمة برشلونة في سباق ضم ليفاندوفسكي

يسعى نادي تشيلسي الإنجليزي للحصول على خدمات النجم البولندي الدولي روبرت ليفاندوفسكي من صفوف بايرن ميونخ.

جاء هذا بحسب ما علمت النسخة الإنجليزية من جول.كوم والتي أكدت أن النادي اللندني أصبح مهتمًا بنجم بايرن ميونخ الذي اقترب من الرحيل عن ناديه.

وكان ليفاندوفسكي قد أكد أنه يريد الرحيل عن صفوف بايرن ميونخ، موضحًا أن المباراة الماضية قد تكون الأخيرة له مع الفريق.

في حين يصر بايرن ميونخ على عدم التفريط في أحد أبرز الهدافين في تاريخه ويحاول أن يستفيد منه حتى نهاية عقده معهم.

ولا ينتهي تعاقد ليفاندوفسكي مع بايرن ميونخ قبل نهاية الموسم المقبل، حيث كان قد مدد عقده مع الفريق في أغسطس 2019 حتى صيف 2023.

وكانت تقارير عديدة قد أكدت أن برشلونة يملك اتفاقًا مع ليفاندوفسكي على الانضمام لصفوف الفريق بعقد مدته ثلاث سنوات.

جدير بالذكر أن بايرن ميونخ كان قد عرض على اللاعب التمديد لمدة موسم واحد مع بقاء الراتب كما هو، ورفض النجم البولندي العرض.