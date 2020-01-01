تشيلسي مستعد لبيع كانتي وريال مدريد يترقب

هل يرحل كانتي عن البلوز؟

وضع نادي تشيلسي الإنجليزي نجولو كانتي على قائمة الراحلين مع فتح أبواب سوق الانتقالات مرة أخرى مما يقربه من ريال مدريد.

كانتي يقترب من عامه الـ 30 وتعرض للعديد من الإصابات خلال الموسم الجاري مما جعله مرشح للرحيل.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أنّه رغم حب إدارة تشيلسي للاعب الفرنسي، إلا أنّهم لا يمانعون التخلي عنه مع فتح سوق الانتقالات.

المزيد من الفرق

وأوضحت أنّ ريال مدريد هو الأقرب للتعاقد معه خلال الفترة المقبلة، إلا أنّ التقرير أشار إلى وجود منافسة كبيرة من باريس سان جيرمان.

كانتي لديه عقد مع تشيلسي ينتهي في 2023 مما قد يجعل المفاوضات صعبة نوعًا ما للحصول على اللاعب.

وحقق بطل كأس العالم 2018 الدوري الإنجليزي مرتين على التوالي مع فريقين مختلفين وذلك بقميص ليستر سيتي في 2016 ثم تشيلسي في 2017.

جدير بالذكر أنّ المدرب الفرنسي زين الدين زيدان يضع مواطنه بول بوجبا خيارًا رئيسيًا للتعاقد معه في سوق الانتقالات المقبلة لصالح ريال مدريد.