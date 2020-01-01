تشيلسي وليفربول: مبشر لحظة بلحظة

تشيلسي 0 × 0 ليفربول

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

*برجاء تحديث الصفقة كل دقيقتين

البدلاء / أندري لونرجان / جويل ماتيب / بيدرو شيريفيلا / محمد صلاح / روبيرتو فيرمينو / جيمس ميلنر / أليكس تشامبيرلين

🔴 TEAM NEWS 🔴



Our side to face @ChelseaFC in the #EmiratesFACup 👊 — FC (@LFC) March 3, 2020

ليفربول: يبدأ المدرب يورجن كلوب بطريقة (4/3/3) وتضم كل من أدريان / نيكو ويليامز / فيرجيل فان دايك / جو جوميز / أندرو روبيرتسون / آدم لالانا / فابينيو / كورتيس جونز / تاكومي مينامينو / ديفوك أوريجي / ساديو مانيه

فيكابو توموري / ماسون ماونت / ميتشي باتسواي / جورجينيو / ويلي كاباليرو / ريتشي جيمس

تشيلسي: يبدأ المدرب فرانك لامبارد بطريقة (4/3/3) وتضم كلً من كيبا / سيزار أزبيليكويتا / أنطونيو روديجر / كيرت زوما / ماركوس ألونسو / بيلي جيلمور / ماتيو كوفاسيتش / روس باركلي / ويليان / أوليفييه جيرو / بيدرو

تشكيل الفريقين:

تأهل ليفربول لدور ال16 من البطولة بعد تغلبه على فريق شورزسبري بهدف نظيف فى مباراة الإياب بعد انتهاء لقاء الذهاب باتعادل الإيجابي بنتيجة(2-2)، بينما صعد البلوز بعد الفوز على هال سيتي بهدفين مقابل هدف خارج الديار

أعزائي المتابعين...أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لمباراة تشيلسى ضد ليفربول ضمن مباريات دور الـ 16 لكأس الاتحاد الإنجليزى ، ويصحبكم في هذه التغطية محمد مصطفي...متابعة ممتعة./