كأس الاتحاد الإنجليزي

تشيلسي وليفربول: مبشر لحظة بلحظة

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تابع مباشر لحظة بلحظة كافة أحداث ومجريات مباراة تشيلسي ضد لييفربول في المباراة التي تجمعهما ضمن مباريات دور الـ 16 لكأس الاتحاد الإنجليزى

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تشيلسي 0 × 0 ليفربول

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    Willian Mohamed Salah Chelsea Liverpool 2018-19

    البدلاء / أندري لونرجان / جويل ماتيب / بيدرو شيريفيلا / محمد صلاح / روبيرتو فيرمينو / جيمس ميلنر / أليكس تشامبيرلين 

    ليفربول: يبدأ المدرب يورجن كلوب بطريقة (4/3/3) وتضم كل من أدريان / نيكو ويليامز / فيرجيل فان دايك / جو جوميز / أندرو روبيرتسون / آدم لالانا / فابينيو / كورتيس جونز / تاكومي مينامينو / ديفوك أوريجي / ساديو مانيه 

    فيكابو توموري / ماسون ماونت / ميتشي باتسواي / جورجينيو / ويلي كاباليرو / ريتشي جيمس 

    تشيلسي: يبدأ المدرب فرانك لامبارد بطريقة (4/3/3) وتضم كلً من كيبا / سيزار أزبيليكويتا / أنطونيو روديجر / كيرت زوما / ماركوس ألونسو / بيلي جيلمور / ماتيو كوفاسيتش / روس باركلي / ويليان / أوليفييه جيرو / بيدرو 

    تشكيل الفريقين:

    تأهل ليفربول لدور ال16 من البطولة بعد تغلبه على فريق شورزسبري بهدف نظيف فى مباراة الإياب بعد انتهاء لقاء الذهاب باتعادل الإيجابي بنتيجة(2-2)، بينما صعد البلوز بعد الفوز على هال سيتي بهدفين مقابل هدف خارج الديار

    أعزائي المتابعين...أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لمباراة تشيلسى ضد ليفربول ضمن مباريات دور الـ 16 لكأس الاتحاد الإنجليزى ، ويصحبكم في هذه التغطية محمد مصطفي...متابعة ممتعة./

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