سكاروني: ميلانو ليست مثل روما، لا كراهية بين جماهير ميلان وإنتر

الفريقان سيعملان على تطوير سان سيرو

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

قال باولو سكاروني رئيس ميلان أن جماهير فريقه لا تتبادل مشاعر الكراهية مع جماهير الإنتر، كما الحال في العاصمة بين عشاق روما ولاتسيو.

وأكد سكاروني مجددًا على سعي ميلان وإنتر توحيد جهودهما لأجل الحصول على ملعب يليق بهما، سواء كان بناء ملعب جديد أو تطوير ملعب سان سيرو بالشكل اللازم ليُناسب المعطيات الحديثة خاصة من الناحية الاقتصادية.

ووصف سكاروني ملعب سان سيرو بالجميل لكن مشددًا في نفس الوقت على حاجته لتعديلات كثيرة، مضيفًا "نطلق هذا المشروع مع الإنتر، إذ هنا في ميلانو الأمر مختلف عن روما، فجماهير ميلان لا تكره جماهير إنتر باعتقادي. لقد قلت أنني شجعت بالفعل الإنتر ضد توتنهام في دوري الأبطال. من حسن الحظ أنه ليس لدينا هذه المشاعر في ميلانو".

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"لقد أطلقنا الآن مشروع الملعب معًا وأنا أؤمن به جدًا. سنمتلك الملعب الأجمل في العالم. لم نُقدم المشروع بعد، نحن في مرحلة التخطيط. الأمر لا يخص الملعب فقط، هناك العديد من الأمور التي نعمل عليها سويًا".

أتم قائلًا "قدمنا عرضًا كاملًا، سواء لبناء ملعب جديد أو تحسين سان سيرو. نريد أن تمتلك ميلانو ملعبًا عظيمًا ولجعلها عاصمة كرة القدم. ربما بناء ملعب جديد يكون أسهل لكن هناك أيضًا ملاعب جددت بشكل كبير مثل آنفيلد. نحن جميعًا نمضي قدمًا بشكل أكبر الآن".