ساري: بوتشيتينو مُطالب بالفوز بلقب مع توتنهام

مباراة منتظرة تجمع المدربين مساء اليوم

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أشاد ماوريتسيو ساري المدير الفني لتشيلسي كثيرًا بنظيره لتوتنهام "ماوريتسيو بوتشيتينو"، لكن مؤكدًا في نفس الوقت أنهما معًا مطالبان بالفوز بلقب.

ويلتقي مساء اليوم توتنهام مع تشيلسي ضمن ذهاب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، وفي تصريحاته قبل اللقاء قال ساري أنه يتفق مع المطالبين لبوتشيتينو بالفوز بالألقاب.

بقوله "أتفق مع هذا لأنه مدرب ممتاز جدًا، أحد الأفضل حاليًا. أتفق أنه مطالب بالفوز بلقب، وآمل ألا يكون هذا اللقب (كأس الرابطة). وأعتقد أن الأمر ذاته ينطبق علي. هناك اختلاف بالطبع، فأنا هنا منذ 6 أشهر فقط فيما بوتشيتينو يعمل مع السبيرز منذ 4 مواسم. الموسم الأول صعب جدًا هنا وللجميع".

ميلان يُخطط لضم بن عطية الصيف القادم

أضاف "بوتشيتينو هنا منذ 4 سنوات، كلوب أيضًا له 4 سنوات، والثنائي لم يحرز الألقاب. الأمر كان صعبًا أيضًا لجوارديولا في موسمه الأول مع مانشستر سيتي، من الصعب جدًا هنا أن تبني فريق ممتاز، أنت بحاجة للوقت".

تشيلسي كان قد خسر لقاء ذهاب البريميرليج بين الفريقين في ويمبلي بثلاثة أهداف مقابل هدف، وقد أكد ساري أنه أدرك أهمية مواجهة السبيرز للفريق واللاعبين والجماهير بعدما رأى الإحباط والانهيار على لاعبيه عقب تلك الخسارة.

مضيفًا "عليهم أن يُدركوا فقط لماذا كانت تلك المباراة سيئة جدًا من جانبنا، وهذا سهل جدًا لأن الفيديو لأول 15 دقيقة كان واضحًا، كان هناك فارق كبير في العقلية والشراسة والتصميم، لذا الأمر كان واضحًا سواء لي أو للاعبين".

أتم المدرب الإيطالي تصريحاته مؤكدًا أن الفريق تحسن على صعيد الإرادة والتصميم، لكنه مازال بحاجة لتحسين ردود فعله تجاه اللحظات الصعبة والسلبية خلال المباريات.