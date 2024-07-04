على طريقة تشيلسي .. نادٍ إنجليزي يخلص جواو فيليكس من جحيم برشلونة وأتلتيكو مدريد!

فليك وسيميوني يتفقان على تجاهل الجناح البرتغالي!

كشفت تقارير صحفية، أن أحد أندية البريميرليج وضع البرتغالي جواو فيليكس، لاعب أتلتيكو مدريد الذي انتهت إعارته إلى برشلونة، كخيار لتعزيز صفوفه بالميركاتو الصيفي.

وذكرت تقارير صحفية، أن الجناح البرتغالي ليس له مكان في أتلتيكو مدريد ولا يبدو أن برشلونة يفكر في التعاقد معه مرة أخرى الموسم المقبل، بينما ظهر اسم بنفيكا كوجهة محتملة لجواو فيليكس.

وأكدت صحيفة "آس" الإسبانية، أن أستون فيلا يفكر في التعاقد مع جواو فيليكس خصوصًا أن النادي لديه مهمة صعبة في الموسم المقبل، حيث سيشارك في دوري أبطال أوروبا بشكله الجديد.

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وأوضحت أن أوناي إيمري، مدرب أستون فيلا، يتفق مع الإدارة الرياضية، في أن جواو يناسب تشكيلته في دوري أبطال أوروبا، على الرغم من أنه لا يلعب دورًا قياديًا مع منتخب البرتغال في اليورو.

ووقع أستون فيلا بالفعل مع لاعبين مثل إيان ماتسن وروس باركلي هذا الصيف، ونجح في توفيق وضعه المالي بشأن قانون اللعب المالي النظيف، خصوصًا بعد بيع دوجلاس لويز إلى يوفنتوس، لذلك فهو في وضع يسمح له بإبرام المزيد من الصفقات.

وأشارت "آس" إلى أن النادي الإنجليزي، يفكر في الحصول على خدمات جواو فيليكس، على سبيل الإعارة، مثلما ذهب مسبقًا إلى تشيلسي وبرشلونة.