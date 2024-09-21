فيديو | أبو تريكة يُهاجم "تلامذة" جوارديولا والعقاب يأتي سريعًا من نيكولاس جاكسون!

السنغالي يتألق ضد الهامرز

"تلامذة بيب جوارديولا يعيبهم العناد الشديد وحب الدخول في رهانات ومجازفات".. هذه كانت كلمات من النجم المصري السابق محمد أبو تريكة، في الاستوديو التحليلي لمباراة تشيلسي ووست هام بالدوري الإنجليزي.

لاعب الأهلي المصري السابق والمحلل في شبكة "بي إن سبورتس"، كان يقصد هنا إنزو ماريسكا مدرب تشيلسي بسبب إصراره على الدفع بالمهاجم السنغالي نيكولاس جاكسون كأساسي ضد الهامرز بالجولةة الخامسة من البريميرليج.

وقال أبو تريكة:"الأمر يعتمد على قناعات المدربين، ماريسكا من نوعية ميكيل أرتيتا وكل مساعدين جوارديولا السابقين يحبون العند والدخول في رهانات، جاكسون على سبيل المثال يتعرض لانتقادات عنيفة، ومع ذلك جعل النادي يتفق معه على التجديد حتى عام 2033 وسيقوم بإشراكه".

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وأضاف:"ماريسكا جاء في المؤتمر الصحفي أمس، وتحدث عن مراكز اللاعبين مثل الجناح الأيمن والأيسر والمهاجمين، ووضع جاكسون كخيار أول ومن بعده كريستوفر نكونكو ثم مارك جويو القادم من برشلونة".

وخلال حديثه قال تريكة إنه لو ابتعدت الإصابات عن نكونكو خلال هذا الموسم، قد نراه في مركز المهاجم الصريح مع ماريسكا بدلًا من جاكسون.

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المثير في الأمر أن المهاجم السنغالي قرر الرد على أبو تريكة في الملعب، حيث نجح في تسجيل ثنائية بشباك الهامرز حتى كتابة هذه السطور، وساعد البلوز على إنهاء الشوط الأول بالتقدم على وست هام بهدفين نظيفين، قبل إضافة زميله كول بالمر الهدف الثالث في بداية الشوط الثاني.

يذكر أن جاكسون البالغ من العمر 23 سنة انضم لتشيلسي قادمًا من فياريال في 2023 مقابل 37 مليون يورو، ونجح في تسجيل 21 هدفًا في 50 مباراة بقميص الفريق اللندني حتى الآن.