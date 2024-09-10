وداعًا ستامفورد بريدج .. مشروع جديد لتود بولي سيكلف تشيلسي 500 مليون استرليني!

هناك بعض العقبات أمام المشروع الضخم

استمرارًا للإنفاق الضخم الذي يقوم به تود بولي مع نادي تشيلسي الإنجليزي، يستعد رجل الأعمال الأمريكي لإحداث نقلة كبرى بمغادرة ملعب ستامفورد بريدج.

الملعب الذي تم تشييده في 28 أبريل 1877 يعتبر المعقل الرئيسي للنادي اللندني منذ سنوات طويلة، وتصل سعته الرئيسية إلى حوالي 42 ألف متفرج، وهو الأمر الذي يسعى بولي لتغييره.

صحيفة "جارديان" البريطانية قالت إن محاولات تشيلسي لتطوير ملعب ستامفورد بريدج لتوسيع سعته الجماهيرية فشلت ولا تسير في الطريق الصحيح، لذلك قرر تود بولي البحث عن موقع آخر لإنشاء ملعب جديد.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ويواجه البلوز صعوبات بالغة في تحسين ستامفورد بريدج بسبب موقعه بجوار خط مترو أنفاق، لتظهر فكرة تشييد الملعب الجديد الذي سيكلف حوالي 500 مليون جنيه استرليني وفقًا للتقديرات الأولية.

وقالت "جارديان" إن إدارة تشيلسي أجرت محادثات بالفعل مع هيئة النقل في لندن ومطوري العقارات ديلانسي بشأن الانتقال المحتمل إلى موقع آخر في منطقة إيرلز كورت.

وفي الوقت ذاته، أشارت الصحيفة إلى أن عملية النقل ليست سهلة، لأن ملكية ملعب ستامفورد بريدج مملوكة لأصحاب ملعب تشيلسي، ومن المحتمل أن تمنع الشركة المالكة أي محاولة ممكنة لمغادرته.

وحتى لو تغلب النادي على هذه المعضلة، هناك مشكلة أخرى تكمن في الصراع الحالي بين المالكين تود بولي وكليرليك كابيتال، ومحاولة كل طرف شراء أسهم الآخر للسيطرة الكاملة على البلوز.

وفي النهاية يبدو الاحتمال الأسهل هو البقاء في ستامفورد بريدج وتطويره بأكبر قدر ممكن، ولكن تشيلسي يريد بحث كل الخيارات المتاحة لتعزيز قوته في المباريات التي يخوضها على ملعبه بحضور أكبر عدد ممكن من الجماهير.