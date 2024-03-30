تشيلافيرت في هجوم عنيف: ربما على البيض الانتحار من أجل فينيسيوس جونيور!

اتهمه بالتخاذل في واقعة نهائي كوبا ليبرتادوريس

عاد الحارس الباراجوياني السابق خوسيه لويس تشيلافيرت، للحديث عن فينيسيوس جونيور، والهجوم عليه من جديد بسبب شكواه المستمرة من العنصرية.

وكان النجم البرازيلي قد انهار باكيًا في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة منتخب بلاده الودية ضد إسبانيا، التي أقيمت يوم الثلاثاء الماضي، وذلك أثناء حديثه عن معاناة ذوي البشرة السمراء في الملاعب الإسبانية، ليقول له تشيلافيرت "لا تكن شاذًا" مؤكدًا أن فينيسيوس هو من يستفز منافسيه.

حارس منتخب باراجواي السابق قال في تصريحات جديدة على إذاعة "Splendid AM" الأرجنتينية:"لماذا يجب اعتبار ما قلته لفينيسيوس شيئًا مهينًا، عندما نطلب من شخص ما في باراجواي ألا يكون شاذًا فهذه ليست إهانة على الإطلاق".

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وأضاف:"كانت هناك كاميرات نتفليكس لتصويره وهو يبكي، ولكن في الواقع هو أول من هاجم منافسيه، يقول إنه يتمنى أن يعيش السود حياة أفضل، فماذا يجب على البيض أن يفعلوا؟ هل يجب أن ننتحر؟ لا يجب أن نشوه الأمور بهذه الطريقة".

وتابع:"عندما ضربت الشرطة البرازيلية جماهير الأرجنتين وبوكا جونيورز أين كان فينيسيوس وقتها؟".

ويشير تشيلافيرت في حديثه هنا إلى أحداث نهائي كوبا ليبرتادوريس في نوفمبر الماضي، عندما وقعت اشتباكات بين قوات الشرطة البرازيلية والجماهير الأرجنتينية في ريو دي جانيرو.