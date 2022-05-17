تشيفيرين: ريال مدريد بتسعة أرواح لكن دفاعهم ضعيف ولم أتوقع صعودهم للنهائي

أشاد أليكساندر تشيفيرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بريال مدريد وقدرته على الوصول لنهائي دوري أبطال أوروبا في مواجهة ليفربول.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى أدلى بها لموقع "24UR" السلوفيني وأكد خلالها أنه لم يتوقع صعودهم للنهائي وتطرق للحديث عن نزاهة البطولة والخلافات مع الملكي.

وقال تشيفيرين: "لا مشكلة لدي مع ريال مدريد، لكننا لا نتواصل مع الإدارة الحالية، بالرغم من أن وجود الفريق في نهائي دوري أبطال أوروبا يعد دليلًا واضحًا على مدى نظافة بطولة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم".

وأضاف: "لم يتدخل أي شخص بأي طريقة، ريال مدريد وبرشلونة متواجدان في نهائي دوري أبطال أوروبا للرجال والسيدات".

وأكمل: "ريال مدريد لديه تسعة أرواح مثل القطط، في نصف النهائي لم أكن أتخيل أن يقصوا مانشستر سيتي بالأخص بعد خسارة اللقاء الأول".

وأنهى كلماته: "فريقهم يمتلك الكثير من الخبرات، بوجود لوكا مودريتش الذي يتحسن كلما تقدم في السن والمعجزة كريم بنزيما لكن دفاعهم ضعيف".

جدير بالذكر أن ريال مدريد يلعب نهائي دوري أبطال أوروبا ضد ليفربول نهاية هذا الشهر بعد تجاوز مانشستر سيتي في نصف النهائي.