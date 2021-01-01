تشيفيرين: من أسس السوبرليج شلة جشعة ولاعبوهم محرومون من اليورو وكأس العالم

تصريحات قوية من رئيس يويفا

علق رئيس الاتحاد الأوروبي "يويفا" أليكساندر تشيفيرين على تأسيس السوبرليج والقرارات المتخذة لمعاقبة الأندية المشاركة في البطولة ولاعبيها.

وفجرت 12 نادياً من كبار القارة العجوزة قنبلة بالإعلان عن تأسيس السوبرليج مساء الأحد والانفصال عن الاتحاد القاري. المزيد وكل التفاصيل هنا.

وقال السلوفيني على هامش المؤتمر الصحفي بعد اجتماع "يويفا" اليوم: "أشدد وبقوة أن يويفا وعالم الكرة أجمع سيقفان وبقوة ضد تلك الأفكار الضالة".

وأكمل: "تلك الأفكار التي تخدم مصالح أصحابها، قلة جشعة وليس أكثر، نحن متحدون ضد هذا المشروع الذي لا معنى له".

وأردف: "اللاعبون المشاركون في تلك البطولة المغلقة سيتم حرمانهم من لعب كأس العالم واليورو، لن يشاركوا مع أنديتهم".

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وواصل تشيفيرين هجومه: "أصحاب تلك الخطة يقومون بالبصق في وجه كرة القدم والمشجعين بتلك الأفكار التي خرجوا بها، أشكر كل عالم كرة القدم ما عدا تلك الأندية".

وأردف: "أنييلي هو الصدمة الأكبر، كم الكذب الذي قاله وبطريقة مستمرة، أمر لا يصدق، لم أكن أتخيل أن هناك ثعابين بيننا، وودوارد وجازيديس وأنييلي تحدثوا معي الخميس وقالوا إنه يعجبهم الإصلاحات التي قمنا بها ووافقوا عليها، أنا كنت محامياً جنائياً وشاهدت أشياء غريبة ولكن ليس مثل هذا".

وحول احتمالية مسامحة تلك الأندية: "لن يتم منعهم مدى الحياة عن المسابقات الأوروبية، ولكن طريقة التصرف خاطئة، لا تحتاج لذكاء خارق لتفهم، ولكن يالها من طريقة غريبة للتفاوض، سنعمل لمنع تلك الأندية من المشاركة الأوروبية في الموسم الحالي، نتباحث مع فريقنا القانوني".

وأكمل: "الآن أنا سعيد أننا نعرف من يمثل من في عالم كرة القدم، تلك الأندية التي تدعى كبيرة، لم تكن دوماً، يوفنتوس كان في الدرجة الثانية ومانشستر قبل أليكس فيرجسون لا أعرف أين كان، ربما أستون فيلا فريق كبير؟".

يذكر أن الأندية المعنية قد انسحبت صباح اليوم من رابطة الأندية الأوروبية، في ضربة قوية للاتحاد القاري وخططه.