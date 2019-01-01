تشونج يُكرر تجربة بوجبا مع مانشستر يونايتد ويقترب من يوفنتوس

هل يكون بوجبا الجديد؟

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، أن تاهيث تشونج، لاعب مانشستر يونايتد، بصدد أخذ خطوة جديدة في مسيرته وترك ملعب الأولد ترافورد مع التوجه إلى نادي يوفنتوس، في تكرار لسيناريو بول بوجبا مع الشياطين الحمر.

بوجبا فشل في الحصول على فرصة في الفريق الأول في اليونايتد منذ أن تم تصعيده في 2011، مما أدى إلى رحيله بالمجان إلى يوفنتوس، ليتوهج في البيانكونيري ويجعل إدارة المانيو تشتريه مجددًا بقيمة تخطت الـ100 مليون يورو.

تشونج ينتهي تعاقده في مانشستر يونايتد في يونيو المقبل، وقد عرضت عليه الإدارة عقدًا جديدًا، ولكن النية لدى صاحب الـ 19 عامًا هي الرحيل وخوض تجربة جديدة قد تكون في يوفنتوس.

وكيل اللاعب كان قد تحدث في تصريحات للصحافة عن مستقبل لاعبه وقال "لا يُريد تشونج أن يُعار، بينما يُريد أن يكافح ليحظى بفرصة في مانشستر يونايتد.".

لكنه عاد وراوغ في الحديث ليُرسل رسالة خفية إلى أولي جونار سولشاير عن ضرورة بدء منح موكله الفرصة، حيث قال "الأندية الكبرى في الدوري الإسباني وكذلك في الدوري الألماني تضعه تحت أعينها، لقد قدم عطاءات أثبتت أنه من أفضل المهاجمين في اليونايتد.".

في الوقت نفسه، فقد عبّر تشونج عن مستقبله بأنه قال أنه منفتح على كافة الخيارات حاليًا، لكنه عاد وأكد على أن تركيزه في الوقت الراهن منصب بالكامل على اليونايتد، والذي قال أنه تعلم فيه الكثير منذ أن تم تصعيده من قبل سولشاير في الموسم الماضي.

المواهب الإنجليزية هذه الفترة لديها صيت ذائع مؤخرًا ولا سيما في الأراضي الألمانية، فجادون سانشو يُعد من أهم المواهب في أوروبا ومن اللاعبين الذين يحملون بوروسيا دورتموند على كاهلهم.

وعمومًا، فإن تشونج هذا الموسم لم يخض سوى مباراتين بقميص مانشستر في الدوري الإنجليزي، في الوقت الذي لعب فيه مباراة واحدة في الدوري الأوروبي، وفي كلا البطولتين لم يحرز أو يصنع أي أهداف.