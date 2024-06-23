تشواميني يكشف موقف مبابي من مواجهة بولندا: الطبيب لن يسمح له بهذا الأمر!

هل يشارك مبابي امام بولندا؟

كشف أوريليين تشواميني، لاعب منتخب فرنسا، عن موقف زميله في الفريق كيليان مبابي، من المشاركة في مباراة الديوك المصيرية أمام بولندا، في بطولة يورو 2024.

وسيلعب المنتخب الفرنسي، أمام نظيره البولندي، مساء غد الإثنين ضمن مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من مجموعات يورو 2024.

وكان مبابي، قد تعرض إلى إصابة قوية بكسر في الأنف في المباراة الأولى أمام النمسا، وجعلته يغيب عن قمة الجولة الثانية أمام هولندا، وسط تكهنات بعودته إلى المشاركة من جديد في مباراة الغد.

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وقال تشواميني في تصريحات بالمؤتمر الصحفي للمباراة: "أعتقد أن مبابي يريد أن يلعب المباراة، لقد اعتاد على اللعب بالقناع، ربما يرغب في اللعب بدونه، ولكن الطبيب لن يسمح له بهذا الأمر بالتأكيد".

جدير بالذكر أن التقارير الصحفية، قد أشارت في وقت سابق إلى أن مدة غياب مبابي المتوقعة عن الملاعب قد تصل إلى 15 يومًا، مما يعني أنه سيعود للمشاركة من جديد في حال وصول منتخب بلاده إلى ربع النهائي.