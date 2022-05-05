تشواميني يحسم مستقبله بقرار صادم لموناكو

حسم أوريلين تشواميني لاعب وسط نادي موناكو الفرنسي، قراره بعدم البقاء مع الفريق، والرحيل عنه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وارتبط اللاعب الشاب بالإنتقال للعديد من الأندية الكبرى على مدار الأشهر الماضية، وعلى رأسها تشيلسي وليفربول وريال مدريد وآرسنال.

ويأتي ذلك بسبب المستويات المبهرة لتشواميني مع موناكو منذ تصعيده للفريق الأول وصولًا بالموسم الحالي.

وأكدت إذاعة "راديو مونت كارلو" الفرنسية أن تشواميني حسم قراره بالرحيل عن موناكو واتخاذ تجربة جديدة بمسيرته.

وأوضحت أن إمكانية تأهل الفريق إلى دوري أبطال أوروبا من خلال نتائجه في الدوري الفرنسي هذا الموسم لن تغير أي شيء في قرار اللاعب.

ومن المتوقع أن يفضل تشواميني الانتقال لفريق آخر خارج فرنسا، رغم الاهتمام الكبير الذي أظهره باريس سان جيرمان بضمه مؤخرًا.

ويصبح بذلك السباق مفتوحًا لريال وتشيلسي وليفربول وكذلك آرسنال ومانشستر يونايتد، لاقتناص أحد أهم المواهب في أوروبا الفترة الأخيرة.

يذكر أن تشواميني البالغ من العمر 22 سنة، سجل 3 أهداف وصنع هدفين في 46 مباراة لعبها مع موناكو هذا الموسم.

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