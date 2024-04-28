تشكيك في النسب وإهانات عنصرية .. إعلامي إماراتي "يعاني الأمرين" بعد تهكمه على الهلال!

البعض تخطى حدود السخرية ودعست أقدامه منطقة من "الطقطقة" لا يقبلها العقلاء..

اقتربنا من مرور أسبوع كامل على قمة الهلال السعودي والعين الإماراتي القارية، لكن حرب السخرية و"الطقطقة" لا تزال مستمرة، بل تخطت ذلك ووصل لحملات بعيدة كل البعد عن الهدف الأسمى للرياضة.

الزعيم الإماراتي كان قد أطاح بنظيره السعودي من دور نصف نهائي دوري أبطال آسيا بعدما حقق الفوز عليه بخماسية مقابل أربعة أهداف في مجموع مباريات الذهاب والإياب.

هذا الفوز دفع الإعلام الإماراتي للتقليل من الهلال، خاصةً وأن العين كسر سلسلة انتصاراته التاريخية التي استمرت لـ34 لقاء، وكان أحد الإعلاميين الذين سلكوا هذا الطريق هو محمد نجيب..

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نجيب عبر حسابه على منصة "إكس" لم يرحم الهلال، فكتب الكثير من التغريدات، لكن ربما أبرزها، ما ادعى بها أن العين أطاح بالأزرق خمس مرات من قبل، مضيفًا: "قلة الأدب ظهرت من إعلامكم ومشجعينكم ومنكم لسبب أنكم وصلتوا من الغرور ما جعلكم تنظرون لبقية الأندية في آسيا بدونية، وصدقتوا أن المفروض تلعبون في الدوري الأوروبي، ياخي خلاص ادفعوا مليارات لليويفا وخلوه يلاعبكم ضيوف شرف بدوريهم".

هذه التغريدات وشبيهاتها دفعت بعض السعوديين للرد عليه بإهانات عنصرية من الصعب ذكرها، حتى وصل بهم الأمر للتشكيك في نسب الإعلامي الإماراتي بطريقة فجة.

لكن هناك من خرج للدفاع عنه، سعيًا لإيقاف الفتنة بين السعوديين والإماراتيين، كالإعلامي السعودي محمد أبوهداية، الذي كتب: "هناك من يسعى لتشويه سيرة ومسيرة الإعلام الرياضي الذي لم يتبقى منه الكثير من الثقاة وأصحاب الطرح النيّر ، ولعل مايتعرض له أخونا الإعلامي الإماراتي محمد نجيب من إسفاف وعنصرية من ( البعض ) هداهم الله - لايليق أبداً - نرجو أن يتوقف هؤلاء المنفلتين الذين لايمثلون إلا أنفسهم .. نسأل الله الشفاء العاجل للزميل الخلوق محمد نجيب وأن يحفظه لمحبيه".

كذلك المراسل السعودي عبدالرحمن الشعبي، رفض ذلك النهج فعلق: "عيب هالكلام الأستاذ محمد نجيب أستاذ في الإعلام، ونبقى إخوان السعودي إماراتي والإماراتي سعودي، اكتب ما يحلو لك بدون عنصرية وجنسيات، كلنا خلق الله ولا فرق بيننا".