تشاينا لواندا: إيكاردي خائن ولكن عاجز جنسيًا!

لا تزال أزمة خيانة الأرجنتيني ماورو إيكاردي لزوجته واندا نارا مع الممثلة وعارضة الأزياء تشاينا سواريز تثير الجدل.

وفي كل يوم تنكشف تفاصيل جديدة في تلك القضية الشائكة، خاصة وأن ارتباط إيكاردي بواندا جاء عن طريق قضية مشابهة تمامًا، بعد أن خان صديقه السابق ماكسي لوبيز والذي كان متزوجًا من واندا.

إيكاردي، وخلال الأزمة، ذكر زوجته بالفضيحة التي كان عليهم مواجهتها في الماضي بسبب انفصالها عن لوبيز، حيث قال لها: "لقد دعمتك، وكذبت من أجلك، وأنت لا تقومين بالمثل".

واندا حاولت التعرف على الحقيقة الكاملة من عارضة الأزياء الأرجنتينية، وذهبت إليها وواجهتها بالفعل.

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موقع "dagospia" الإيطالي كشف آخر التفاصيل في قضية ماورو إيكاردي، والذي كان من بينها أحداث أكثر إثارة في اللقاء بين واندا وتشاينا سواريز.

إيكاردي حاول التواصل مع واندا لكشف الحقيقة الكاملة عن ما حدث مع تشاينا، وأكد بالفعل كل الشائعات، وسرد لها تفاصيل الليلة التي قضاها مع عارضة الأزياء في غرفة الفندق.

وفيما يتعلق بالتحديد بهذه التفاصيل، أو ما حدث حقًا في الجناح الفاخر في باريس، توجهت واندا لمواجهة تشاينا سواريز.

الممثلة وعارضة الأزياء لم تنكر المقابلة مع إيكاردي، لكنها صدمت واندا بعد أن أكدت لها أنها وإيكاردي لم يمارسا الجنس، لأن لاعب باريس سان جيرمان لم يتمكن من ذلك.

تشاينا قالت لواندا: "لم نمارس الجنس، لأن إيكاردي لم يتمكن من الحصول على انتصاب".

التقارير السابقة أكدت بالفعل عدم حدوث علاقة بين إيكاردي وتشاينا سواريز، لكن بسبب أن الأرجنتيني كان يعاني من الحمى، ولم يرغب في أن ينقل أي عدوى إلى عشيقته.

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