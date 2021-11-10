أماتهم في التدريب ويمنع عنهم الطعام.. كونتي يُحدث ثورة في توتنهام!

فرض مدرب توتنهام الجديد، أنطونيو كونتي، نظامًا قارسًا على لاعبي فريقه من الناحية الغذائية وكذلك البدنية، بعدما أخبر عددًا منهم بوضوح أنهم في حاجة إلى فقدان بعض الوزن والعمل بدنيًا لتقديم الأداء المنتظر في المباريات.

وكان كونتي قد عُيِّن مدربًا لتوتنهام خلفًا لنونو سانتو بعد إقالة البرتغالي إثر الهزيمة من مانشستر يونايتد بثلاثية نظيفة في الدوري الإنجليزي وتراجع أداء ومستويات السبيرز تحت قيادته.

أولى مباريات المدرب الإيطالي في قيادة توتنهام كانت في دوري المؤتمر الأوروبي أمام فيتسيه، ونجح في الفوز بثلاثة أهداف لهدفين بالعاصمة الإنجليزية لندن، لكن يبدو أن شيئًا ما لم يعجب كونتي وجعله يقرر تغيير الأمور بفريقه.

شبكة "The Athletics" في تقرير لها كشفت أن كونتي قد مرّن لاعبيه يوم الجمعة بعد ساعات من مباراة فيتيس، لدرجة أن اللاعبين قد انتهوا بدنيًا من فرط ما قام به مدرب تشيلسي الأسبق.

ولم يكتف كونتي بالتدريبات البدنية الشاقة فحسب، بل عقد جلسة تحليلية مع لاعبيه امتدت لـ75 دقيقة لشرح ما حدث في مباراة فيتسيه والأخطاء والخلل الدفاعي غير المقبول بالنسبة له.

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هذا إلى جانب أن كونتي أعلنها صراحة بضرورة تغيير عقلية اللاعبين، مع ضرورة فقدان الوزن وأقدم على إنشاء نظام غذائي صعب مماثل لما فعله من قبل خلال فترته مع تشيلسي.

حرص كونتي على إلغاء الأطعمة الثقيلة من قائمة طعام لاعبي السبيرز، كما قام بالتخلص من الكاتشب والمايونيز، إلى جانب حث اللاعبين على تناول المزيد من الفواكه وتخفيض كمية الزيت والزبدة المستخدمين في الطهي.

ربما تحتاج سياسة كونتي الجديدة إلى بعض الوقت لتأتي بنتائجها، ولكن الأكيد أن القرارات التي اتخذها كلها تركت انطباعًا جيدًا عنه وعن مستقبل توتنهام معه.

تجدر الإشارة إلى أن توتنهام تعادل مع إيفرتون سلبيًا في أولى مباريات كونتي على صعيد الدوري الإنجليزي، والتي أقيمت على ملعب جوديسون بارك بمدينة ليفربول.