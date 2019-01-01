تشامبرلين يعود من الإصابة ليُصاب مجدداً!

شد عضلي يخرج اللاعب في ظهوره الأول منذ 11 شهراً..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

​عاد أليكس أوكسليد تشامبرلين نجم ليفربول أخيراً إلى الملاعب عبر بوابة فريق تحت 23 عاماً، كان هذا الخبر الجيد الوحيد فيما سيلي.

وكان من المفترض أن يشارك تشامبرلين في الشوط الأول مع الفريق الذي يقوده نيل كريتشلي ضد ديربي كاونتي، في ظهوره الأول منذ 11 شهراً.

ولكن قبل نهاية هذا الشوط بأربع دقائق، خرج تشامبرلين مصاباً إثر شعوره بشد عضلي.

وخرج اللاعب البالغ من العمر 25 عاماً مباشرةً باتجاه غرف الملابس، قبل أن يتوقف في الطريق لالتقاط الصور والتوقيع للجماهير.

وسيتم فحص اللاعب بواسطة الجهاز الطبي لتحديد مدى خطورة الأمر، وفقاً لما أكده كريتشلي عقب المباراة.