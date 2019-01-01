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الدوري الإنجليزي الممتاز

تشامبرلين يعود من الإصابة ليُصاب مجدداً!

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Getty Images
شد عضلي يخرج اللاعب في ظهوره الأول منذ 11 شهراً..
أحمد أباظة    فيسبوك      تويتر
​عاد أليكس أوكسليد تشامبرلين نجم ليفربول أخيراً إلى الملاعب عبر بوابة فريق تحت 23 عاماً، كان هذا الخبر الجيد الوحيد فيما سيلي.
 

وكان من المفترض أن يشارك تشامبرلين في الشوط الأول مع الفريق الذي يقوده نيل كريتشلي ضد ديربي كاونتي، في ظهوره الأول منذ 11 شهراً.

ولكن قبل نهاية هذا الشوط بأربع دقائق، خرج تشامبرلين مصاباً إثر شعوره بشد عضلي.

وخرج اللاعب البالغ من العمر 25 عاماً مباشرةً باتجاه غرف الملابس، قبل أن يتوقف في الطريق لالتقاط الصور والتوقيع للجماهير.

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وسيتم فحص اللاعب بواسطة الجهاز الطبي لتحديد مدى خطورة الأمر، وفقاً لما أكده كريتشلي عقب المباراة.

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