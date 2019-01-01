تشاكا: آرسنال سيكون في المكان الذي يستحقه هذا الموسم
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قال نجم وسط ميدان آرسنال واللاعب الدولي السويسري جرانيت تشاكا إن الجانرز سيحققون ما يستحقونه في المسم المقبل.
وكان تشاكا قد أبدى رغبته في الاستمرار مع آرسنال على الرغم من وصول عدد من العروض الكبيرة له خلال الصيف الحالي.
وحول ذلك، قال تشاكا إنه متفائل بأن الموسم المقبل سيكون أفضل حالًا مما كان عليه سابقه على مستوى الأداء والنتائج.
— جول العربي - Goal (@GoalAR) August 16, 2019
وأضاف: "لقد عملنا بشكل جيد خلال الموسم الماضي ولكن التوفيق لم يحالفنا في كثير من المواقف، الآن نحن أكثر استعدادًا وحماسًا"
وتابع: "أعتقد أن آرسنال سينهي الموسم المقبل في المكان الذي يستحقه، سنقدم ما يثبت للجميع ذلك وهذا شيء أنا أثق به تمامًا"
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يذكر أن آرسنال قد أنهى موسمه المنصرم وصيفًا للدوري الأوروبي وفي المركز الخامس على سلم الترتيب في البريميرليج.