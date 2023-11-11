تشافي : أنا المشكلة في برشلونة وانتظروا ردي في يونيو القادم

مدرب الفريق الكتالوني يرد على الهجوم الموجه ضده

أكد تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة على تحمله المسؤولية الكاملة عن الهبوط الواضح في المستوى الذي يعاني منه فريقه الفترة الأخيرة.

برشلونة خسر 2/1 في الكلاسيكو أمام ريال مدريد في نهاية أكتوبر الماضي، وسقط مرة أخرى الثلاثاء الماضي أمام شاختار الأوكراني بدوري أبطال أوروبا ليتعرض تشافي لانتقادات عنيفة، وهو الأمر الذي قرر الرد عليه في المؤتمر الصحفي لمواجهة ديبورتيفو ألافيس، غدًا، الأحد، بالدوري الإسباني.

وقال تشافي عن الهجوم الموجه له:"سأخبرك في يونيو بكل شيء، حدث ذلك في العام الماضي حيث تعرضنا للعديد من الانتقادات وفي النهاية فزنا بلقبين، لم أسمع الضجيج المنتشر في وسائل الإعلام منذ أربعة أيام لأن المهم هو تشخيص الخطأ في الفريق".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف:"هناك العديد من القادة في غرفة خلع الملابس، الأجواء رائعة والأزمة ليست هناك، المشكلة مشكلتي وعلينا محاولة إيجاد الحلول لها، لست من النوع الذي يصرخ في اللاعبين، أحاول الإقناع بالأفكار فقط".

وتابع:لقد وجهت لي ضربات طوال حياتي، نحن في لحظة يجب علينا فيها استيعاب النقد، هذه اللحظة ليست الأسوأ في حياتي كمدرب، اللحظة الأسوأ كانت العام الماضي عندما خرجنا من دوري أبطال أوروبا، ولكن في اللحظة الحالية أنا بخير وهادئ للغاية".

جاهزية ليفاندوفسكي:"هو جاهز بنسبة 100%، لم نهاجم بشكل جيد ولم نقم بخدمته ورعايته بالطريقة التي نفعلها دائمًا، هو نفسه يرى أن المشكلة تكمن في الافتقار إلى اللعب التمركزي".

وعن إصابتي فرينكي دي يونج وبيدري:"فرينكي سيكون جاهزًا ضد رايو فاييكانو وبيدري جاهز الآن بنسبة 100%".

يذكر أن برشلونة يحتل المركز الثالث بالدوري الإسباني بـ27 نقطة قبل مواجهة ألابا، ويبتعد بفارق 4 نقاط عن جيرونا صاحب المركز الأول.