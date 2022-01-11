تشافي يكشف موقف توريس وبيدري من المشاركة في الكلاسيكو

كشف تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة، عن موقف الوافد الجديد فيران توريس من المشاركة أمام ريال مدريد في الكلاسيكو.

يستعد برشلونة لمواجهة ريال في الكلاسيكو المقام بينهما غدًا، الأربعاء، في المملكة العربية السعودية، في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

ويطمح النادي الكتالوني في مشاركة فيران توريس الوافد الجديد للفريق من مانشستر سيتي في يناير مقابل 55 مليون يورو.

وقال تشافي عن تجاربه في الكلاسيكو:"عشت هذه المباريات بكل الألوان، في بعض الأحيان برشلونة كان المفضل ولم يغز والعكس صحيح، ومن الصعب جدًا التبؤ بنتيجة كلاسيكو الغد".

وعن دور ممفيس ديباي:"من يظهر بمستوى أفضل سيشارك، هذا هو برشلونة وهناك الكثير من المنافسة بالفريق، الأفضل سيلعب في النهاية".

المقارنة بين مستقبل ريال مدريد وبرشلونة:"لا أعرف، أنا لسه صاحب رؤية ولكني إيجابي، توليت المنصب منذ شهرين قريبًا وأنا متفائل الآن".

مشاركة أنسو فاتي وفيران توريس:"سنرى ما سيحدث، فيران لم يتدرب بعد مع المجموعة ونفس الأمر بالنسبة لبيدري، سنرى كذلك ما سيحدث مع فاتي".

وأضاف:"إنه لأمر عظيم أن يتمكن توريس وبيدري من اللعب، نحن ننتظر تسجيل فيران ويبدو أنه سيحدث من دون مشاكل".

وفي نهاية حديثه أكد تشافي على تمنيه بأن يكون الكلاسيكو نقطة تحول إيجابية للفريق على المدى البعيد بالمستقبل.

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