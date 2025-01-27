ليس السد القطري.. تشافي يعود للتدريب من بوابة الدوري الإيطالي!

تشافي يقترب من العودة إلى التدريب...

كشفت تقارير صحفية أن تشافي هيرنانديز، المدير الفني السابق لنادي برشلونة، يقترب من العودة إلى عالم التدريب، بعد نهاية مسيرته مع الفريق الكتالوني، منذ نهاية الموسم الماضي.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن نادي يوفنتوس، تواصل مع المدرب الإسباني، بطريقة غير رسمية لمعرفة موقفه من تدريب الفريق الإيطالي.

وأشار التقرير إلى أن محادثات يوفنتوس، مع تشافي ومعرفة موقفه، ليس لها علاقة بمستقبل تياجو موتا، المدير الفني الحالي لفريق السيدة العجوز، وإنما هي خطوة من الإدارة للبقاء على دراية بسوق الانتقالات، حتى مع المدربين.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ويعاني يوفنتوس، بشكل كبير هذا الموسم تحت قيادة موتا، ولم يحقق الانتصار إلا في 8 مرات فقط بالدوري الإيطالي، مما دفع الإدارة لتجهيز بدائل للمدرب، في حال استمرار تذبذب الأداء وتراجع النتائج.

ويستعد يوفنتوس، لمواجهة بنفيكا، البرتغالي مساء الأربعاء المقبل ضمن مواجهات الجولة الأخيرة من مجموعات دوري أبطال أوروبا، قبل أن يستضيف إمبولي، مساء الأحد القادم في الدوري الإيطالي.