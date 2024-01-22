تشافي يفتح النار على الحكام مجددًا بسبب ريال مدريد: تذكروا ما قلته من قبل!

لم يكن تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، سعيدًا عقب الفوز على ريال بيتيس (4-2) أمس الأحد، ضمن الجولة 21 من الدوري الإسباني.

وبدا تشافي محبطًا من فوز ريال مدريد المثير على ألميريا (3-2)، في مباراة شهدت العديد من الحالات التحكيمية الجدلية، علمًا بأن الميرنجي كان متأخرا بهدفين قبل أن يفوز في الدقيقة 90+9، ليحافظ على صدارة ترتيب الليجا، بفارق 7 نقاط على البارسا.

واشتكى مدرب ألميريا جازيكا جاريتانو الذي حصل على بطاقة حمراء في وقت متأخر من المباراة، قائلًا: "هذه ليست المرة الأولى التي يحدث فيها شيء من هذا القبيل لي هنا".

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من جهته، علق تشافي في مؤتمر صحفي: "لقد قلت بالفعل في خيتافي إنه سيكون من الصعب للغاية الفوز بهذا الدوري. هناك أشخاص لا يتذكرون، لكن أعتقد أننا نستحق الحصول على 6 نقاط أخرى في هذه البطولة".

وختم: "إنها ليست أعذارا، إنها حقائق، وهناك أشياء لا نسيطر عليها، لقد رآها الجميع اليوم (مباراة ريال مدريد وألميريا)".

وكان عدد من خبراء التحكيم قد شكك في ركلة الجزاء التي جاء منها هدف تقليص الفارق لريال مدريد، وكذلك رأى البعض وجود خطأ على فينيسيوس في كرة هدف التعادل.