تشافي يعلن النبأ السعيد لجماهير برشلونة قبل موقعة بيلباو

تلقت جماهير برشلونة نبأ سعيدًا قبل مواجهة أتلتيك بيلباو غدا الأربعاء في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا.

وقال تشافي هيرنانديز المدير الفني في مؤتمر صحفي اليوم: "الظهير جواو كانسيلو وقلب الدفاع كريستنسن عادا من الإصابة، ‏هما بخير الآن".

وأضاف: "جواو لا يشعر الآن بأي إزعاج تقريبا. وكان أندرياس يعاني من الكثير من الإزعاج، لكنه الآن بخير، وكلاهما سيحصل على الكثير من الدقائق".

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وشارك الثنائي في التدريبات الجماعية اليوم الثلاثاء، كما تواجد في قائمة برشلونة النهائية لمواجهة بيلباو في الكأس.

وكان كانسيلو قد تعرض للإصبة في موقعة لاس بالماس بالليجا، مطلع الشهر الجاري، وأعلن النادي أنه يعاني من التواء في الرباط الجانبي الأوسط لركبته اليسرى.

أما كريستنسن فجرى استبداله خلال مواجهة سالامنكا بالكأس، بعدما عانى من انزعاجات عضلية بسيطة.