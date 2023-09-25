تشافي يعلق على "خطأ أنشيلوتي" في ديربي مدريد والسبعة ملايين مدرب كتالوني!

أبرز ما جاء في المؤتمر الصحفي الذي عقده تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة قبل مواجهة ريال مايوركا في الجولة السابعة من الدوري الإسباني 2023-2024.

علق تشافي هيرنانديز المدير الفني لنادي برشلونة على خسارة غريمه ريال مدريد في الديربي أمام جاره أتلتيكو بنتيجة 3-1 في قمة الجولة السادسة من الدوري الإسباني 2023-2024.

ريال مدريد خسر للمرة الأولى في الدوري الإسباني هذا الموسم، ليفقد صدارته ويتراجع إلى المركز الثالث برصيد 15 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن برشلونة وجيرونا صاحبي المركزين الأول والثاني على الترتيب.

تشافي، وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقده ظهر الإثنين، قبل مواجهة فريقه أمام ريال مايوركا مساء الثلاثاء على ملعب "إيبيروستار"، تحدث عن "ديربي مدريد"، وشعوره وفريقه في صدارة "لا ليجا".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال تشافي في البداية عن الديربي: "شاهدت المباراة، لقد كانت رائعة للغاية، خاصة من جانب أتلتيكو، مع كثافة وسخاء في العمل، مباراة كرة قدم رائعة".

وأضاف: "إنها نتيجة إيجابية لأتلتيكو وفوز مهم للغاية، لا أريد التورط في أي شيء يتعلق بريال مدريد أو كارلو أنشيلوتي، سواء ارتكب أخطاء أم لا".

وحول الفريق الأفضل حاليًا بين ريال مدريد وبرشلونة، قال تشافي: "سأخبركم في يونيو من لديه فريق أفضل، إنها آراء وطرق مختلفة لرؤية كرة القدم".

وأردف: "هناك 200 ألف رأي و7 ملايين مدرب في كتالونيا، أنا سعيد جدًا بفريقي، ولا أحب أبدًا المقارنة مع ريال مدريد، سارت الأمور بشكل جيد بالنسبة لي".

وقال تشافي مختتمًا تصريحاته: "لقد كانت عطلة نهاية أسبوع رائعة بالنسبة لنا، لقد أصبحنا في الصدارة بغض النظر عما إذا كان ريال مدريد يخسر أم لا، الشيء المهم هو أننا في الصدارة".