تشافي يشبه لامين يامال بميسي وديمبيلي ويحذره من "الحيوان" راموس!

مدرب برشلونة يحذر نجمه الشاب من قوة راموس الدفاعية قبل مواجهة إشبيلية في الجولة الثامنة من الدوري الإسباني..

أشاد تشافي هيرنانديز المدير الفني لنادي برشلونة بالعقلية التي يملكها لامين يامال نجم "البلوجرانا" الشاب، مشبهًا إياه بالأرجنتيني ليونيل ميسي أسطورة "البلوجرانا".

تشافي عقد مؤتمرًا صحفيًا عصر الخميس للحديث عن مواجهة برشلونة وإشبيلية، والتي تقام مساء الجمعة على ملعب مونتجويك في قمة الجولة الثامنة لمنافسات موسم 2023-2024 من الدوري الإسباني.

وبعد التأكيد على أهمية وقيمة المباراة، خاصة بعد التعثر في الجولة الماضية بالتعادل أمام ريال مايوركا، تحدث تشافي عن المستوى الذي يقدمه يامال مع برشلونة في الموسم الحالي.

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وقال تشافي: "نحن نعامله كشخص يبلغ من العمر 16 عامًا، يتدرب بشكل مستمر، ونحن قريبون جدًا منه، نراه جيدًا في التدريبات".

وأضاف: "سيواجه سيرخيو راموس أو خيسوس نافاس، إنهما حيوانان تنافسيان بعمر 36 عامًا"، في إشارة إلى قوة ثنائي إشبيلية على المستوى الدفاعي.

وعما إذا كان يخاف على يامال من مواجهة راموس أو البرتغالي بيبي في مباراة بورتو بدوري الأبطال مثلما حدث أثناء فترة لعبه مع ليونيل ميسي في برشلونة، قال تشافي ضاحكًا: "لن تكون هناك مشكلة، أنا لا أخاف من أي شيء".

وفي ختام حديثه عاد تشافي للإشادة بنجمه الشاب قائلًا: "إنه يستمتع في المواجهات الثنائية، عليك أن تبحث عنه وتمنحه الكرة كما هو الحال مع عثمان ديمبيلي وليونيل ميسي، عليك أن تقدم لهم الكرة، عليك الاستفادة من ذلك وتمكين هذا النوع من اللاعبين".