تشافي يرد على سخرية قناة ريال مدريد منه.. ويتحدث مجددًا عن "الحكام"

لطالما احترمت ريال مدريد ولست مع الحروب!

تحدث تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة على المباراة المرتقبة أمام أتلتيك بيلباو، غدًا الأربعاء، في ربع نهائي كأس الملك، مشيرًا إلى أنها "مواجهة لم يكن يتمناها".

وقال تشافي في مؤتمر صحفي اليوم: "سنلعب من أجل التتويج باللقب، ضد منافس لم نكن نريده وفي ملعبه، إنه فريق يتمتع بالروح والإيمان، السيناريو معقد للغاية لكننا مستعدون ونأمل أن نتمكن من بلوغ نصف النهائي".

وسئل مجددًا بشأن انتقاداته للأداء التحكيمي خلال مباراة ريال مدريد وألميريا الأخيرة في الليجا، فعلق: "الأخبار في مدريد، وليست لدي، لا أريد إثارة الجدل، الآن حان الوقت للحديث عن كرة القدم".

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كما تطرق إلى الانتقادات التي تلقاها من تلفزيون ريال مدريد: "أحترم جميع الآراء ومقاطع الفيديو والسخرية، وأتعامل معها بروح الدعابة".

وفيما يتعلق بمقاطع الفيديو التي بثها تلفزيون ريال مدريد لتشافي وهو يضغط على الحكام، أوضح مدرب البارسا: "أنا أؤمن بنزاهة الحكام، لا أحب الضغوط التي يتعرضون لها، لكن لا تسألوني بعد الآن عن الجدل، لطالما احترمت مدريد، ولست مع الحروب".

وسئل تشافي عن إمكانية تتويج برشلونة بالدوري رغم الابتعاد بـ7 نقاط عن ريال مدريد، فختم: "ألم تشاهد الاحتفال ضد بيتيس؟ أنا واقعي وإيجابي، لدينا 18 مباراة متبقية، ولن نستسلم".