تشافي يرد على رحيل ديمبيلي وفاتي ويوضح موقفه من صفقة نيمار!

المدير الفني لنادي برشلونة يتحدث عن موقف الفريق في سوق الانتقالات.

أكد تشافي هيرنانديز المدير الفني لنادي برشلونة أنه شعر بإحباط كبير بعد سماع أنباء رحيل عثمان إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقال تشافي في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة خيتافي الافتتاحية في الدوري الإسباني: "عثمان ديمبيلي قام بتقديم الكثير من المساعدة لنا، ورحيله كان خيبة أمل كبيرة، لكن أتمنى له التوفيق في نهاية المطاف".

وأضاف عن إمكانية ضم نيمار دا سيلفا من باريس سان جيرمان: "نحن نعمل على بعض الانتقالات، لكننا هنا للحديث عن مباراة الغد، والانتقالات مستمرة حتى يوم 31".

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وعن موقف أنسو فاتي: "لا يمكنني التأكيد إذا كان سيبقى أم سيرحل، سنرى ما الذي سيحدث، من الممكن أن يقع أي شيء".

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جدير بالذكر أن برشلونة يفتتح مبارياته في الموسم الجديد بمواجهة أمام خيتافي خارج أرضه، وسيحاول أن يدافع عن لقبه الذي حصل عليه أخيرًا بعد غياب أربع سنوات.