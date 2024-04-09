تشافي يخرج برسالة انهزامية قبل مواجهة باريس ويرد على "الحمض النووي" لإنريكي!

يؤمن أن باريس هو صاحب الأفضلية

يؤمن تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة، أن باريس سان جيرمان يتفوق على فريقه كثيرًا، قبل المواجهة المنتظرة بينهما بدوري أبطال أوروبا.

برشلونة يحل ضيفًا ثقيلًا على باريس، غدًا، الأربعاء، في إطار مرحلة الذهاب بدور الثمانية من دوري الأبطال، ومن جانبه خرج تشافي في المؤتمر الصحفي للمباراة، ليؤكد على أفضلية العملاق الفرنسي.

وقال تشافي:"عندما أقول إنهم المرشحون، فذلك لأنني أؤمن بهذا الأمر، لديهم فريق يمكنه تحقيق الفوز، لديهم عناصر ممتازة وأخذوا عثمان ديمبيلي منا، نحن لا نزال تحت الإنشاء وهم أفضل بكثير منا والأقرب لتحقيق الفوز بشكل واضح".

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وأضاف:"لديهم مبابي وديمبيلي وكولو مواني وفيتينيا، وهدافهم هو مبابي، علينا أن نكون حذرين بشأن يقظتنا في التحولات".

وتابع:"رغم كل ذلك نحن متحمسون للغاية، لأننا نمر بأفضل لحظات الموسم ونلعب ضد فريق يمكنه الفوز بدوري الأبطال مع أحد أفضل المدربين وهو لويس إنريكي، هدفي هو صعود برشلونة إلى نصف النهائي بغض النظر عن أي مجد شخصي".

لويس إنريكي خرج قبل المباراة ليؤكد أن الفريق الذي يمتلكه في باريس سان جيرمان يتناسب بشكل أكبر مع الحمض النووي لبرشلونة من فريق تشافي، وهو الأمر الذي تحدث عنه المدرب الكتالوني.

وواصل تشافي حديثه:"لقد رأيت التصريحات، هذا هو لويس إنريكي، أعتقد أن الجميع يعرف شخصيته، أكن له كل الاحترام، يمكننا أن نفتخر به وبجوارديولا وميكيل أرتيتا، نحن جميعًا نمتلك الحمض النووي لبرشلونة ونبحث عن السيطرة على الكرة".

جدير بالذكر أن مباراة الذهاب تقام غدًا على ملعب حديقة الأمراء في باريس، بينما يقام لقاء العودة يوم 16 أبريل الجاري على ملعب برشلونة.