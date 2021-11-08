تشافي يحسم مستقبل ديمبيلي في برشلونة

يبدو أن وصول تشافي هيرنانديز، كمدير فني لنادي برشلونة سيحدد الكلمة الأخيرة في مستقبل عثمان ديمبيلي مع النادي الكتالوني.

برشلونة أعلن وصول قائده السابق تشافي هيرنانديز لتولي مسؤولية تدريب الفريق خلفًا للهولندي رونالد كومان.

تشافي وصل إلى ملعب "كامب نو" رفقة جوان لابورتا، رئيس النادي، اليوم الإثنين، وسط حضور جماهيري محدود في المدرجات للترحيب به، وذلك من أجل تقديمه مدربًا جديدًا لبرشلونة.

ماذا قال تشافي عن ديمبيلي؟

تحدث في مؤتمره الصحفي وعندما سُئل عن وضع ديمبيلي الحالي، رد قائلا: "أنا واضح جداً في هذه الجزئية، ديمبيلي يجب أن يستمر في برشلونة".

وأضاف: "بإمكانه أن يكون أفضل لاعب في العالم عندما يلعب كجناح، وعلينا مساعدته على تحقيق ذلك".

وتابع: "إنه لاعب كرة قدم يمكنه إحداث الفارق، وتجديد عقده أولوية بالنسبة للنادي".

وبالرغم من تعرض عثمان ديمبيلي للعديد من الإصابات العضلية والتي منعته من المشاركة بشكلٍ مستمر مع البرسا، آخرها كانت الخميس الماضي في تدريبات الفريق، إلا أن تشافي يرى ضرورة استمرار النجم الفرنسي الشاب مع الفريق الكتالوني.

كيف كان رد لابورتا على الأمر؟

رد لابورتا على ما قاله تشافي بخصوص ديمبيلي، وقال ضاحكًا: "حسنًا، لقد فهمت ذلك”، ويبدو أنه بالفعل ستتحرك الأمور في هذا الاتجاه خلال الأيام المقبلة.

الجدير بالذكر أن تشافي رحل عن تدريب نادي السد القطري بعد أن حقق رفقتهم سبعة ألقاب، وذلك من أجل تدريب برشلونة، ومن المقرر أن ينطلق عمله بمواجهة إسبانيول في ديربي كتالوني.

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