بعد اتهامه بالإساءة له .. الصحفي المثير للجدل يتراجع عن تصريحاته بشأن تشافي هيرنانديز!

الصحفي يتراجع في تصريحاته بشكل غريب

أثار مانويل جابوا الصحفي في صحيفة " El Pais" الإسبانية الجدل، بعدما اتهم الإسباني تشافي هيرنانديز المدير الفني لنادي برشلونة، بأنه قام بإرسال رسائل مسيئة له، بعد مقالته "كريستيانو بينالدو".

وقال جابوا خلال تصريحات سابقة: "تشافي أرسل لي رسائل مسيئة عبر تطبيق واتساب، بعد مقالتي عن كريستيانو بينالدو (رونالدو)، والذي انتقدت فيها أحد اللاعبين المفضلين بفريقي، وتحدثت عن تظاهره بركلات الجزاء".

ولكن في تحديث جديد، كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" عن أن جابوا قام بتغيير حديثه، حيث اعترف للمقربين من تشافي، بأنه لم يتلق أي رسائل من مدرب برشلونة!

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وأضافت الصحيفة أن جابوا أكد على أن تشافي تحدث مع شخص من صحيفة "El Pais" الإسبانية، وأبدى عدم إعجابه بالمقال، ولكنه لم يُرسل أي رسائل له كما ادعى.

وكان جابوا قد استغل توتر العلاقة بين تشافي والصحفيين خلال الفترة الماضية، حيث هاجم الصحفي رامون بيسا بسبب مقاله الذي لم ينتقد فيه برشلونة على فترته الحالية فقط، بل خلال حقبة رونالدو كومان وكيكي ستين.