تشافي: نسعى للفوز بكل الألقاب وهذا ما أدهشني بعد العودة إلى برشلونة !

كشف تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة الجديد، عن الطريقة التي يريد اللعب بها، وشعوره بعد العودة مرة أخرى إلى بيته القديم.

برشلونة تعاقد مؤخرًا كتشافي، ليحل محل الهولندي رونالد كومان، الذي أقيل بسبب النتائج السيئة للفريق على كل المستويات.

تشافي يستعد للظهور للمرة الأولى مع برشلونة كمدرب، غدًا، السبت، عندما يخوض الفريق الديربي ضد إسبانيول في الدوري الإسباني.

وقال تشافي عن تطلعاته في الظهور الأول:"الهدف هو الفوز، يجب أن نصعد في جدول الترتيب، برشلونة يريد القتال على كل الألقاب، علينا نقل الطاقة الإيجابية في الوقت الحالي لأننا لسنا في المركز الذي يستحقه النادي".

وعن أكثر ما فاجأه:"موهبة الفريق، لقد جئنا من حيث أتينا بإظهار أكبر عدد ممكن من المواهب، شعرت بالدهشة من الحدة والإيقاع الذي شاهدته بالتدريبات ومن الضروري إظهار ذلك غدًا".

العودة إلى برشلونة:"أنا هادئ جدًا، وأتمتع بالإيجابية تجاه هذه التجربة بوجودي في منزلي مرة أخرى، الآن أنا أقل توترًا مما كنت عليه كلاعب كرة القدم وأريد نقل هذا الشعور للاعبين".

وأضاف:"لا أعرف كم من الوقت أحتاج، الأمر يرجع لتخمين أي شخص، هذا الأسبوع كنا مثقلين بالمحادثات لنقول للاعبين ماذا نريد، وأتمنى أن تسير الأمور على ما يرام غدًا".

عودة داني ألفيش:"قمت بجولة معه وأنا أعرفه جيدًا، سيضيف لنا كل شيء، لأنه لاعب فائز ويلعب بروح ويتمتع بمهارة ونواحي بدنية رائعة، وبالنسبة لي هو أحد أفضل اللاعبين الذين شاهدتهم في حياتي، ومن المؤسف أنه علينا الانتظار ليناير لنراه مع الفريق".

وعن قواعد غرفة الملابس:"إنها مسألة نظام، لم أضطر إلى أن أكون رقيبًا على اللاعبين، ولكن يجب إعطاء اللوائح أهمية كبيرة حتى تسير الأمور على ما يرام، وعدم الصراخ أو مراقبة اللاعبين".

خسارة أنسو فاتي وديمبيلي:"تدربنا بعد المؤتمر الصحفي ولم أقرر الفريق الأساسي حتى الآن، ولكن مشاعري جيدة بخصوص اللاعبين الشباب وهم مستعدون في غياب أنسو وديمبيلي وبرايثوايت وأجويرو، وقد تكون هناك مفاجأة".

الأسلوب الذي يريد رؤيته:"من الواضح أننا نريد اللعب بشكل جيد والاستحواذ على الكرة وصناعة الفرص، وعدم التكهن والضغط عاليًا، وأعتقد أن هذا سيسهل تحقيق نتيجة إيجابية".

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مركز جافي:"يمكنه اللعب بشكل متطرف في الداخل والخارج أيضًا وكذلك كمحور، يمر بظروف جيدة وهو لاعب متعدد الاستخدامات، بالنسبة لنا هو لاعب لديه الكثير في الحاضر والمستقبل".

يذكر أن برشلونة يلعب غدًا ضد إسبانيول، وهو في المركز التاسع بجدول الدوري الإسباني بـ17 نقطة، بفارق 11 نقطة عن ريال سوسييداد المتصدر.