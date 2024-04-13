تشافي: نحن في أفضل مستوى.. وحرب حقيقية تنتظرنا أمام باريس!

أعرب تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، عن سعادته بالفوز على مضيفه قادش بهدف دون رد، مساء اليوم السبت، ضمن الجولة 31 من الدوري الإسباني.

وقال تشافي في تصريحات صحفية عقب المباراة: "كنا نعلم أننا جئنا هنا لنعاني، أعتقد أننا لعبنا مباراة احترافية، كنا نريد الفوز لمواصلة الضغط (على ريال مدريد) وبشكل عام أنا سعيد بهذه النقاط".

وأضاف: "جواو فيليكس لاعب بموهبة كبيرة، هو مرتاح معنا ولا يزال سعيدًا، لعب مباراة كبيرة، يعمل ويضغط، أعطيناه قليلاً من حرية الحركة ليستغل موهبته وأعتقد أنه فعل ذلك بشكل رائع وأحرز هدف الفوز

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وزاد: "أعرف المجموعة جيدًا، نحن عائلة وكنت أعلم أننا سنتقدم خطوة، لقد تحسنا على مستوى المجموعة، أعتقد أننا في أفضل لحظة من الموسم".

وختم: "يوم الثلاثاء لدينا حرب حقيقية (أمام باريس)، المباراة تأتي في أفضل مستوياتنا، لقد تنافسنا بشكل جيد لمدة 3 أشهر، وهذه كرة القدم ويمكننا أن نخسر في أي لحظة، لكن يجب أن نحاول الاستفادة من الفرصة".