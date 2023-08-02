تشافي مهاجمًا ديمبيلي: لا يمكننا التنافس مع باريس سان جيرمان!

علي سمير
Xavi(C)GettyImages
برشلونةانتقالاتميلان vs برشلونةميلانمباريات ودية - أنديةتشافيعثمان ديمبيليالدوري الفرنسي - ليج 1الدوري الإسباني - لا ليجا

المدرب الإسباني يشعر بالخذلان

أعرب تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة، عن صدمته من قرار جناح الفريق عثمان ديمبيلي بالرحيل إلى باريس سان جيرمان هذا الصيف.

برشلونة نجح في الفوز وديًا على ميلان بهدف دون رد في لاس فيجاس استعدادًا للموسم الجديد، وخرج تشافي بعد هذه المباراة للحديث عن رحيل نجم الفريق الكتالوني الصادم.

وقال تشافي لقناة "TV3":"ديمبيلي أخبرنا بأنه يريد الرحيل بعد تلقيه عرضًا من باريس سان جيرمان، لا نستطيع فعل أي شيء تجاه هذا الأمر".

وأضاف:"لا يمكننا التنافس مع العرض الذي تلقاه ديمبيلي من فرنسا ولكني محبط بعض الشيء من قيامه بهذه الخطوة".

وأما سيرجي روبيرتو مدافع الفريق فقد قال:"نشعر بخيبة أمل بعض الشيء، عندما تحب شخصًا وتريده أن يكون معك وبعدها يرحل فهذا يسبب لك بعض الصدمة، ولكنها وظيفته وعليه اختيار الأفضل له وعائلته".

جدير بالذكر أن ديمبيلي تواجد مع برشلونة في لاس فيجاس ولكنه أصبح على بُعد خطوات قليلة من إكمال انتقاله لباريس، في الوقت الذي بدأ فيه تشافي البحث عن بدائل.

ما هي أفضل صفقة خلال فترة الانتقالات الحالية؟

59441 الأصوات

شكرًا للتصويت.

سيتم مشاركة النتائج قريبًا.

ما هي أفضل صفقة خلال فترة الانتقالات الحالية؟

  • 38344جود بيلينجهام
  • 3382كريستوفر نكونكو
  • 3161دومينيك سوبوسلاي
  • 2298ميسون ماونت
  • 2297ساندرو تونالي
  • 9959صفقة أخرى
59441 الأصوات