تشافي مهاجمًا ديمبيلي: لا يمكننا التنافس مع باريس سان جيرمان!

المدرب الإسباني يشعر بالخذلان

أعرب تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة، عن صدمته من قرار جناح الفريق عثمان ديمبيلي بالرحيل إلى باريس سان جيرمان هذا الصيف.

برشلونة نجح في الفوز وديًا على ميلان بهدف دون رد في لاس فيجاس استعدادًا للموسم الجديد، وخرج تشافي بعد هذه المباراة للحديث عن رحيل نجم الفريق الكتالوني الصادم.

وقال تشافي لقناة "TV3":"ديمبيلي أخبرنا بأنه يريد الرحيل بعد تلقيه عرضًا من باريس سان جيرمان، لا نستطيع فعل أي شيء تجاه هذا الأمر".

وأضاف:"لا يمكننا التنافس مع العرض الذي تلقاه ديمبيلي من فرنسا ولكني محبط بعض الشيء من قيامه بهذه الخطوة".

وأما سيرجي روبيرتو مدافع الفريق فقد قال:"نشعر بخيبة أمل بعض الشيء، عندما تحب شخصًا وتريده أن يكون معك وبعدها يرحل فهذا يسبب لك بعض الصدمة، ولكنها وظيفته وعليه اختيار الأفضل له وعائلته".

جدير بالذكر أن ديمبيلي تواجد مع برشلونة في لاس فيجاس ولكنه أصبح على بُعد خطوات قليلة من إكمال انتقاله لباريس، في الوقت الذي بدأ فيه تشافي البحث عن بدائل.