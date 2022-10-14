تشافي للاعبي برشلونة أمام إنتر: دافعوا مثل الحيوانات قبل أن يفعلونها مجددًا!

برشلونة تلقى 3 أهداف أمام الفريق الإيطالي

رغم الأداء الهجومي الجيد لبرشلونة أمام إنتر في المواجهة الأخيرة بينهما بدوري أبطال أوروبا، إلا أن الجانب الدفاعي تسبب في ضياع الفوز على الفريق الكتالوني.

برشلونة سجل 3 أهداف لعثمان ديمبيلي وروبرت ليفاندوفسكي "هدفين"، واستقبل مثلهم من إنتر على ملعب كامب نو ليكون مهددًا بالخروج المبكر من دوري الأبطال.

الكاميرات التي نقلت المباراة، التقطت تشافي وهو يحاول تحذير اللاعبين من الطريقة التي يهاجم بها الفريق الإيطالي عندما يحصل على الكرة.

ماذا قال تشافي للاعبين؟

المدرب الإسباني شوهد في مقطع منتشر على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وهو يتحدث مع اللاعبين في نفق الملعب قبل انطلاق الشوط الثاني عندما كان الفريق متقدمًا بهدف لديمبيلي.

وقال تشافي:"عندما يحصل حارسهم أونانا على الكرة يجب على الجميع العودة إلى الدفاع مثل الحيوانات".

وأضاف:"سيفعلونها مجددًا بلعب كرات طويلة ونحن في نصف ملعبهم، فعلوها من قبل ونجحوا وسيحدث الأمر مرة أخرى لذلك ارجعوا للدفاع".

كيف يبدو موقف برشلونة بدوري أبطال أوروبا؟

الفريق الكتالوني في وضع محرج للغاية، حيث يحتل المركز الثالث بالمجموعة الثالثة بـ4 نقاط بفارق 3 نقاط عن إنتر الثاني، بينما يأتي بايرن ميونخ بالصدارة بـ12 نقطة.

ويحتاج برشلونة للفوز بآخر مباراتين له بدور المجموعات لمحاولة التأهل، ولكن هذا لا يكفي، لأنه بحاجة لسقوط إنتر أيضًا الذي يكفيه الفوز بمباراة واحدة فقط للصعود إلى دور الـ16.