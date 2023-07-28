تشافي لديه النبأ اليقين .. هذا هو مستقبل لعثمان ديمبيلي في برشلونة!

المدير الفني للنادي الكتالوني يعرف ما هو رد ديمبيلي!

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن معرفة المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز المدير الفني لنادي برشلونة بموقف النجم عثمان ديمبيلي من الرحيل عن صفوف النادي هذا الصيف.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "سبورت"، والتي أكدت أن النادي الكتالوني يعرف جيدًا أن اللاعب الفرنسي لن يقبل بفكرة الرحيل إلى صفوف باريس سان جيرمان.

وأوضحت الصحيفة أن تشافي هيرنانديز المدير الفني لنادي برشلونة لا يزال يرى ديمبيلي عضوًا مؤثرًا في تشكيلة النادي الكتالوني، ويعلم أنه يشعر بالراحة في مكانه.

وكانت تقارير صحفية من "راديو مونتي كارلو"، قد أكدت أن نادي باريس سان جيرمان يسعى لدفع قيمة فسخ عقد ديمبيلي مع برشلونة، وأنه اتفق مع وكلاء اللاعب على ذلك بالفعل.

جدير بالذكر أن تقارير أخرى اقترحت أن برشلونة سيضع ديمبيلي وعدة نجوم غيره في صفقة تبادلية مع باريس سان جيرمان لضم كيليان مبابي.