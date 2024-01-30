تشافي: لا أحظى بالتقدير الكافي في برشلونة.. ورحيلي أفضل للجميع

"وصلت في واحدة من أصعب اللحظات بالتاريخ"

وجه تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة رسائل قوية، خلال المؤتمر الصحفي قبل لقاء أوساسونا، المقرر غدًا الأربعاء، والمؤجل من الجولة 20 بالدوري الإسباني "الليجا".

وقال تشافي في المؤتمر الصحفي: "نريد المنافسة على الليجا وغدًا سنخوض مباراة صعبة أمام منافس يتميز بأنه قوي دفاعيا، مدرب أوساسونا يقوم بعمل جيد للغاية هذا الموسم وسيكون الأمر صعبًا بالطبع".

وأضاف: "وصلت إلى هنا في واحدة من أصعب اللحظات في التاريخ، قرار استقالتي اتخذته منذ وقت طويل، عملنا لا يحظى بالتقدير الكافي ولهذا السبب قررت الرحيل".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وتابع: "أعتقد أنه لم يتم تقدير عملي بما فيه الكفاية. وهذا يولد شعورًا بأنه مهما فعلت فإنه لا يتم تقديرك. لقد تحملنا الضغط ووصلنا إلى واحدة من أكثر لحظات النادي أهمية، إنها لحظات صعبة، ولذلك فضّلت عدم الاستمرار".

وأردف: "فوجئت بالرسائل والمكالمات، جاء العديد من اللاعبين للتحدث معي على انفراد؛ ما يهمني أكثر هو نوعية اللاعب إنسانيًا، هناك لاعبون جعلوني متحمسًا. إعلاني الرحيل هو لأجل أن يكون رد الفعل إيجابيًا".

وختم تشافي: "أريد أن يكون الفريق أفضل في الأشهر الأربعة المقبلة. يجب أن نأخذ خطوة إلى الأمام، كنا بحاجة إلى رد فعل ومزيد من الحماس، علينا أن نستمر. أعتقد أن هذا هو القرار الأفضل، كانت جماهير برشلونة بحاجة إلى رد فعل، أريد أن أنهي الموسم بشكل جيد وأفكر في مشجعي برشلونة، يجب على ديكو ولابورتا مواصلة المشروع، إنه القرار الأفضل للجميع".