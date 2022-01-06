تشافي في ورطة .. الإصابات تطارد برشلونة قبل كلاسيكو السوبر

ضربت أجراس الإنذار في نادي برشلونة خلال مباراة ليناريس في دور الـ32 من بطولة كأس ملك إسبانيا، بعد أن ضربت الإصابات اثنين من نجوم الفريق.

وتأتي الإصابات قبل أسبوع واحد فقط على المواجهة المرتقبة أمام ريال مدريد في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، وهي البطولة التي تقام في السعودية.

ويعيش برشلونة حالة من القلق البالغ، خاصة بسبب إصابة المدافع الأوروجوياني رونالد أراوخو، حيث لا تعطي المؤشرات الأولية أي دعوة للتفاؤل.

صحيفة "as" الإسبانية تؤكد أن الإصابة عبارة عن كسر في مشط اليد اليمنى، ومن المقرر أن يخضع أراوخو لمزيد من الفحوصات صباح الخميس عند العودة إلى برشلونة.

وإذا ما تأكدت الإصابة، فإن أراوخو سيغيب عن الملعب لعدة أشهر، لكن مدة غيابه الدقيقة ستكون مرهونة بالفحوصات التي ستحدد مدى الإصابة وشدتها.

وتعد إصابة أراوخو انتكاسة كبيرة في خطط تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة، الذي يخسر أحد أهم لاعبي الدفاع، بعد أن أصبح الدولي الأوروجوياني أحد أفضل اللاعبين بلا منازع في الخطف الخلفي، وأحد أكثر اللاعبين المحبوبين من قبل جماهير "البلوجرانا".

وسيكون على تشافي اللجوء إلى الثنائي جيرارد بيكيه وإريك جارسيا في المباريات القادمة، وبالطبع أبرزها مباراة كلاسيكو السوبر أمام ريال مدريد.

وبعيدًا عن أراوخو، فقد شهدت مباراة ليناريس أيضًا إصابة الهولندي فرينكي دي يونج، الذي اضطر للخروج من الملعب مبكرًا.

وتعرض دي يونج لإصابة عضلية، ومن المقرر أن يجري المزيد من الفحوصات صباح الخميس، لتقييم مدى الإصابة ووقت الغياب.

وإن كانت إصابة دي يونج أقل فداحة من إصابة أراوخو فيما يتعلق بالمدة المتوقعة للغياب، لكن لاعب الوسط الهولندي يعد من أهم لاعبي برشلونة، وربما يأتي غيابه، حتى إذا كان لمدة قصيرة، كضربة موجعة لتشافي.

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