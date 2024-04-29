بعد تصريح تشافي.. فيتور روكي يخوض معركة "الفرصة الأخيرة" مع برشلونة!

"ليس من السهل القدوم من دوري آخر!"

يسعى المهاجم البرازيلي فيتور روكي، للظهور بمستوى جيد مع برشلونة، خلال الجولات المقبلة في الدوري الإسباني، من أجل إثبات أحقيته في البقاء الموسم المقبل.

ووقع برشلونة مع روكي من أتلتيكو بارانينسي في يوليو 2023 حتى 2031، مقابل 31 مليون يورو كمبلغ ثابت و31 مليونًا أخرى كمتغيرات، لكن اللاعب انتظر حتى يناير الماضي للانضمام إلى كتيبة البلوجرانا، حيث شارك في 13 مباراة (2 منها فقط كأساسي) بواقع 310 دقائق لعب، وسجل هدفين وتلقى بطاقة حمراء.

وحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن برشلونة يواجه صعوبات اقتصادية للاحتفاظ بروكي، بسبب قانون اللعب المالي النظيف، حيث سجل النادي عقده لمدة 6 أشهر فقط (بعد إصابة جافي)، وسيكون بحاجة إلى إعادة تسجيل عقده في رابطة الليجا من جديد الصيف المقبل.

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وأوضحت أن النجم البرازيلي يريد أن يقدم كل ما يملك خلال الفترة المقبلة، من أجل إقناع المدير الفني تشافي هيرنانديز بأحقيته في البقاء والحصول على فرصة أكبر الموسم المقبل، بدلًا من رحيله (على سبيل الإعارة).

وتحدث تشافي عن مستقبل روكي في مؤتمر صحفي أمس، قائلًا: "في نهاية الموسم سنقرر بشأنه، ليس من السهل القدوم من دوري آخر ودولة أخرى، يحتاج صاحب الـ19 عامًا وقتًا للتأقلم والمزيد من الثقة، وأعتقد أنه قادر على اللعب في البارسا لسنوات".