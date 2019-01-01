تشافي: صلاح وسترلينج هم ميسي ورونالدو الجيل الجديد

تشافي يشيد بصلاح ويؤكد أن سترلينج يستطيع السير على خطى كل من رونالدو وميسي في المستقبل.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أشاد النجم الإسباني تشافي هيرنانديز قائد برشلونة السابق والمدير الفني الحالي للسد القطري بكل من رحيم سترلينج ومحمد صلاح وبما يقدمانه مؤخرًا.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها ونقلتها صحيفة "ديلي ميرور" وأكد خلالها أن كلاهما ومعهما كل من نيمار ومبابي يمكنهم أن يصبحوا الأفضل في العالم على حساب ميسي ورونالدو مستقبلًا.

وقال تشافي: "ميسي هو الأفضل على الإطلاق بالنسبة لي حتى أكثر من رونالدو وبالرغم من أن كلاهما لا يزالا في الملاعب حتى الآن ويقدمان مستويات عالية لكن سيأتي اليوم الذي يحل أحدهم محلهما وذلك اليوم ليس بعيدًا".

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وأضاف: "انظروا للشباب الذين يمكنهم أن يصبحوا الأفضل في العالم هناك نيمار ومبابي وصلاح وبكل تأكيد سترلينج الذي آراه يربح هذا السباق في يومًا ما".

وأكمل: "سترلينج دومًا كان لاعبًا جيدًا وخطير كذلك وتحت يد بيب جوارديولا أصبح من الأفضل في العالم ولا يزال عمرًا صغيرًا ويمكنه أن يتحسن".

جدير بالذكر أن سترلينج كان قد قدم مستويات مذهلة مؤخرًا وساهم في تتويج مانشستر سيتي بلقبي دوري إنجليزي متتاليين في آخر عامين.